Ecco la top 5 dei Paesi più felici al Mondo e il più triste in assoluto. La posizione dell’Italia è una vera sorpresa!

Ti sei mai chiesto quali siano i Paesi migliori in cui vivere? Il World Happiness Report 2022 ha provato a dare una risposta a questa domanda. Scopri la classifica delle nazioni più felici al mondo.

La felicità è sicuramente difficile da quantificare. Tuttavia, in presenza di determinate condizioni è molto probabile che la popolazione di una nazione tenda ad essere felice. Il World Happiness Report 2022 ha preso in considerazione diversi parametri per stilare la classifica dei Paesi più felici al Mondo.

Tra questi ci sono l’economia, il livello di corruzione, l’istruzione e il tasso di occupazione. Oltre a questi, ce ne sono anche altri spesso non presi in considerazione quanto quelli già citati, ma da non sottovalutare: la generosità della comunità, la libertà di scelta e il sostegno sociale.

Insomma, tutti aspetti che contribuiscono ad assicurare alla popolazione un dignitoso tenore di vita dal punto di vista materiale e spirituale. Fatta questa premessa, ecco la top 5 dei paesi più felici al Mondo.

Le prime posizioni sono dei paesi nordici

Probabilmente non ti sorprenderà, ma il podio è del tutto occupato da paesi nordici. Al primo posto c’è la Finlandia, in vetta a questa classifica da ben 5 anni.

Lo occupa, specifichiamo, con un punteggio notevolmente superiore rispetto agli altri Paesi. Al secondo posto Danimarca, che a sua volta non cede il posto nella classifica. Segue l’Islanda, che nel 2021 si era invece qualificata quarta. Le ultime due posizioni della top 5 sono occupate dalla Svizzera e dai Paesi Bassi.

La posizione dell’Italia nella classifica

Ma dove sarà la nostra amata Penisola? Ben lontana dal podio, purtroppo! Secondo il Report, che ha preso in considerazione ben 146 Paesi, l’Italia occupa solo il trentunesimo posto della classifica.

Con il passare degli anni ha addirittura perso posizioni. Infatti, nella scorsa classifica si qualificava venticinquesimo. Sembra che i più grandi problemi del nostro Paese siano rappresentati dal livello di corruzione e dallo scarso tasso di occupazione. Chissà se il Report del 2023 porterà buone notizie anche per l’Italia o se la situazione resterà la stessa.

Ecco la top 5 dei Paesi più felici al Mondo, ma quale sarà il più triste?

Secondo il Report, l’ultima posizione della classifica è occupata dall’Afghanistan. Un risultato che, purtroppo, non sorprende affatto a causa della delicata situazione politica in cui versa il Paese.

Letture consigliate

Il rialzo dei mercati potrebbe essere forte nei prossimi giorni: i livelli da mantenere al rialzo