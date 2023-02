Per Webuild potrebbe essere in arrivo un'inversione ribassista - proiezionidiborsa.it

La seduta del 16 febbraio verrà ricordata come quella che ha visto la definitiva consacrazione della società in Australia e la realizzazione di un pattern molto insidioso incombe sulle azioni Webuild. Un apparente paradosso che, però, è tipico di questo titolo, con un portafoglio ordini di primissimo piano, con attività in tutti i continenti, ma che in Borsa spesso stenta.

La crescita della società in Australia

A partire dal 16 febbraio, Webuild ha assunto la gestione e il controllo dell’attività di Clough in Australia e Papua Nuova Guinea. A seguito dell’acquisizione, Webuild vanta un portafoglio ordini totale di oltre 12 miliardi di euro (18,5 miliardi dollari australiani) e circa 3.000 dipendenti in Australia, diventando uno dei player più rilevanti e accreditati del Paese.

Queste attività vanno ad aggiungersi a quelle già in corso sparse nei cinque continenti per un portafoglio ordini totale di decine di miliardi di euro.

Un pattern molto insidioso incombe sulle azioni Webuild: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Webuild (MIL:WBD) ha chiuso la seduta del 16 febbraio in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente a quota 1,725 €.

Dopo l’interessante rialzo che aveva caratterizzato la prima parte di gennaio, le quotazioni Webuild si sono fermate restando sostanzialmente invariate per il mese successivo. Adesso, però, il titolo potrebbe essere arrivato a un punto nodale della sua storia. Nelle ultime tre sedute, infatti, si è formato un pattern molto insidioso e foriero di ribassi chiamato Three Black Crows.

Il Three Black Crows è un pattern delle candele giapponesi che si verifica quando gli orsi superano i tori per tre sessioni di trading consecutive. Il pattern si presenta sui grafici dei prezzi come tre candele ribassiste. Trattasi di un pattern di continuazione che secondo la classificazione di Bulkowski ha un’efficacia del 78%.

L’unico elemento a favore dei rialzisti nel pattern osservato su Webuld è la decrescita dei volumi nel corso di queste tre candele. In ogni caso bisogna restare in guardia per evitare brutte sorprese.

Intanto sia le medie che lo SwingTrading Indicator rimangono impostati al rialzo.

