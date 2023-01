Esistono gli outlet di Louis Vuitton dove comprare le borse scontate?

File infinite davanti ai negozi di Louis Vuitton e allora spesso uno si chiede se esistano dei negozi outlet del marchio di punta di LVMH, come ad esempio può essere il The Mall Outlet a Firenze di Gucci.

Forse ci facciamo poca attenzione, ma nelle vie dello shopping delle grandi città i negozi presi di mira con lunghe file davanti l’ingresso sono quelli di Louis Vuitton. Storico marchio francese e brand di punta del gruppo LVMH. Molto spesso però per avere degli oggetti firmati, ma non pagarli a prezzo pieno, si aspetta che arrivino nei vari outlet dei marchi. In questi templi della moda, infatti, possiamo trovare moltissimi prodotti di vecchie collezioni a prezzi scontati.

Gli outlet Gucci e Prada

Ma non parliamo dei grandi outlet che vendono diversi marchi, ma di outlet aziendali che vendono solo ed esclusivamente il brand. I più famosi in Italia sono due e si trovano in Toscana. Il primo è quello di Gucci, brand del gruppo Kering, e il secondo è quello di Prada, dove possiamo trovare anche collezioni di Miu Miu e Car Shoe (entrambi del gruppo Prada).

L’outlet di Gucci è il The Mall Firenze Outlet dove troviamo collezioni donna, uomo, bambino e casa del marchio di Kering. Mentre quello di Prada è il The Space Outlet. E Louis Vuitton offre lo stesso servizio?

Ma esistono gli outlet di Louis Vuitton?

Prima di addentrarci nel mondo LV, dovete sapere che gli outlet di Louis Vuitton non esistono. Quindi dobbiamo metterci l’anima in pace. Qualunque prodotto di Louis Vuitton che troviamo scontato o su altri siti non è stato autorizzato dal marchio ed è quindi un falso. Sul sito ufficiale del marchio, infatti, loro stessi spiegano che “gli outlet che sostengono di vendere borse Louis Vuitton originali non sono in alcun modo collegati alla Maison”. Questo perché i prodotti del marchio li possiamo trovare solo sul loro si internet, nelle boutique oppure su 24S.com. Quest’ultimo, sempre del gruppo LVMH, offre una gamma limitata di prodotti non più disponibili nei negozi del marchio oppure online.

È inoltre importante sapere che il marchio non abbassa mai i prezzi dei suoi prodotti, anche se sono di vecchie collezioni. Questo significa che, tranne nel caso di oggetti di seconda mano, trovare articoli di Louis Vuitton online a prezzi scontati è praticamente impossibile e, se li dovessimo trovare, con ogni probabilità sarebbero contraffatti.

E dato che a breve inizieranno i saldi, è opportuno sapere anche che il marchio non fa saldi. E quindi, esistono gli outlet di Louis Vuitton? La risposta è no.