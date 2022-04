A volte, ci sediamo sopra un piccolo tesoro senza saperlo. O ce lo abbiamo sopra la testa o, magari, custodito in garage e in cantina. Oppure, conservato in un cassetto, a testimonianza di un vecchio ricordo.

Eppure, a nostra insaputa, questi oggetti potrebbero valere un piccolo tesoro. Addirittura, fino a 10.000 euro di guadagna se in casa o in soffitta dovessimo trovarne uno. Insomma, val la pena, per un giorno, lasciar perdere le pulizie di primavera che magari ci siamo organizzati e dedicarci a questa caccia al tesoro.

Magari, siamo soliti affidare le nostre possibilità di svolta, magari con il Gratta e Vinci, al tabaccaio, seguendo i consigli utili di ProiezionidiBorsa. E perché non fidarci, allora, dei cassetti di casa nostra, dove potremmo tentare la sorte con in palio premi altrettanto ricchi?

Anche i giocattoli possono valere una fortuna se abbiamo la fortuna di averli conservati

Ad esempio, magari siamo nostalgici dei nostri giocattoli dell’infanzia. Li abbiamo riposti in cantina o in soffitta, perché ci spiaceva buttarli via. Avremmo fatto bingo. Per esempio, chissà in quanti abbiamo avuto il famoso Tamagotchi, con l’animaletto virtuale che dipendeva da noi per vivere. Ebbene, ci sono dei modelli che attualmente sono pagati più di 300 euro.

Chi, invece, ha avuto la fortuna, negli anni ’80, di essersi fatto regalare il Millennium Falcon della Lego, potrebbe avere in casa un oggetto che vale circa 3mila euro. E se siamo tra quelli che hanno giocato con il mitico Mario Kart 64, la cartuccia originale del 1996 ha un valore che si aggira sui 2.200 euro. E, a proposito di console di videogiochi, se non avessimo buttato via la NES della Nintendo, comune in molte case, avremmo in tasca mille euro.

Fino a 10.000 euro di guadagno se in casa o in soffitta o in cantina troviamo uno di questi oggetti che valgono una piccola fortuna

Anche il Game Boy Color ha un suo mercato visto che alcuni modelli sono stati venduti a 1.500 euro. Il vero colpo gobbo, però, è avere in casa, magari sepolto in un cassetto, l’iPhone di prima generazione. È stato in assoluto il primo smartphone della storia, facendo gola a molti appassionati. Se fossimo stati tra quelli, ebbene oggi un iPhone 1 funzionante vale sui 10.000 euro.

Bei tempi, quando non passavamo tanto tempo con i cellulari, magari per imparare a mandare ancora più velocemente i messaggi, grazie ad alcuni trucchi. Anche una semplice moneta da 100 lire, che tanto valeva, almeno per noi, in gioventù, potrebbe farci guadagnare soldi. Certo, dovrebbe trattarsi della Minerva 1, Fior di conio, datata 1954, che ci garantirebbe la bellezza di 3mila euro. Ma anche le altre monete da 100 lire, fino al 1967, hanno un piccolo valore di mercato. Svuotiamo allora i cassetti, i ripostigli, i garage e le cantine, in cerca di questi tesori

Lettura consigliata

Per arrotondare stipendio o pensione non serve la lampada di Aladino, si possono guadagnare soldi da casa, gratis e senza fatica, grazie a questo comodo lavoro online