Organizzare le pulizie di primavera straordinarie sarà più facile grazie a questa tabella che ci dirà stanza per stanza da dove iniziare

L’arrivo della primavera non è solo la stagione della rinascita, ma anche delle fatidiche pulizie straordinarie. Non è un caso, perché finalmente si può dare una bella sistemata al nostro appartamento, potendo tenere le finestre aperte, dopo il freddo invernale. Una tradizione che deriva da una antica usanza ebraica e che precede l’arrivo della Pesach, ovvero la nostra Pasqua.

Il problema è come fare questo lavoro che, di solito, porta via qualche giorno. Organizzare le pulizie di primavera straordinarie sarà più facile se facciamo un planning con una tabella da seguire. In modo da non trascurare niente. E poi, psicologicamente, è bello tirare le righe sopra le stanze via via pulite, vedendo ridursi, così, il lavoro da fare.

Partiamo dai vetri e dai lavori più pesanti, così poi tutto sarà in discesa

Per prima cosa, dovremmo eliminare le muffe dovute all’umidità, magari, seguendo i consigli di ProiezionidiBorsa. Partiamo dalla cucina, togliendo le eventuali ragnatele sul soffitto. Laviamo le tende e dedichiamoci alle finestre, ora che potremo vedere meglio macchie e impronte. Puliamo i punti luce. Fatto questo, spostiamo tutti gli oggetti nella stanza vicina, in modo da avere liberi i ripiani e, partendo dall’alto, puliamo bene cassetti, ante e interni. Stessa cosa per le mensole, ma ricordandosi di partire sempre da sopra. Dedichiamoci al frigorifero (con acqua e aceto), al forno, alla cappa della cucina, al piano cottura, al lavandino e, da ultimo, ai pavimenti. Riposizioniamo gli oggetti.

Passiamo ai bagni. Il procedimento è quasi simile alla cucina. Prima le tende e le finestre e poi svuotiamo gli armadietti e i ripiani. Puliamo con grande attenzione le righe nere nel bagno, i cassetti e l’armadietto. È il momento di specchi, caloriferi, sanitari, box doccia, lavabo. Ricordiamoci di igienizzare la lavatrice. I pavimenti saranno sempre gli ultimi.

Organizzare le pulizie di primavera straordinarie sarà più facile grazie a questa tabella che ci dirà stanza per stanza da dove iniziare

Il soggiorno è la stanza più vissuta dove la polvere sarà, probabilmente, maggiore. Anche per la presenza di tende, tappeti e cuscini del divano. Andrà tutto lavato bene in lavatrice, mentre i tappeti meglio affidarli a degli esperti. Anche qui, dovremo svuotare tutto e, pian piano, pulire non solo gli oggetti, ma anche i ripiani e gli interni delle librerie e armadietti. Non dimentichiamoci dei lampadari, dei punti luce, dei caloriferi (basta un panno inumidito) e delle cornici dei quadri. Dopo una bella passata con l’aspirapolvere, laviamo i pavimenti.

Le camere da letto possono essere fatte anche per ultime. Il procedimento di base è lo stesso delle altre stanze, ma, in più, ricordiamoci di pulire bene i materassi. Facciamo il classico cambio di stagione degli abiti. Non trascuriamo il ripostiglio, il balcone, le scale esterne, il garage e la cantina. È un’agenda di massima che ognuno di noi adatterà alla propria casa. Non dobbiamo avere fretta, ma fissiamo bene questi step da raggiungere, in modo da dedicare uno o più giorni ad ogni singola stanza. Ne godrà anche la nostra salute.