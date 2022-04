Weekend tempestoso in amore per Gemelli e Scorpione, mentre andrà a gonfie vele per Vergine e Bilancia, ma attenzione a questo segno che potrebbe avere improvvisi problemi di salute  

Dopo il ponte pasquale, ci tuffiamo nel prossimo fine settimana che sarà altrettanto lungo, grazie al 25 aprile. Gli astri sembrano non avere dubbi nel profetizzare che sarà un weekend tempestoso in amore per Gemelli e Scorpione. E qualcuno finalmente chiarirà situazioni ingarbugliate, arrivando a una soluzione.

Farebbe bene, l’Ariete a tenere a freno la lingua, durante il fine settimana, perché essere troppo aggressivi non giova. Anche perché, soprattutto domenica, potremmo sentirci più coinvolti con qualcuno ritornato nella nostra vita.

È stata una settimana di chiarimenti per il Toro. Molte incomprensioni e cose in sospeso, finalmente, dovrebbero essere state spazzate via. Il che ci fa venire voglia di staccare la testa e di prenderci del tempo per noi, facendo attività fisica, magari lasciando spazio all’improvvisazione.

Fuga romantica per il Cancro, mentre il Leone ha energia da vendere

La confusione sentimentale non fa bene ai Gemelli. Tenere il piede in due o più scarpe sta diventando pesante. Anche perché, come se non bastasse, vogliamo uscire, nel weekend, con qualcuno di nuovo. Non c’è più spazio, però sulla agenda.

Dopo tanti fraintendimenti, il Cancro ha voglia di stabilità. E lo cercherà con il partner, magari, in una fuga romantica puntando su una città dove staccarsi dal resto del mondo.

Fine settimana perfetto per il Leone. Abbiamo tanta energia che aspetta solo di essere convogliata in qualcosa di diverso. Forse, è arrivato il momento di dedicarsi alle pulizie di primavera sempre rimandate.

Ottime prospettive di cuore per la Vergine che passerà un weekend nel quale dedicarsi al rapporto con il partner. In particolare, saranno due giorni nei quali conoscersi meglio per capire se gli obiettivi futuri sono condivisi.

Va bene che la Bilancia si dedica agli altri, ma forse è arrivato il momento di essere un po’ egoisti. Pensare a noi stessi, soprattutto domenica, dedicandoci a qualcosa che ci piace, sarà fondamentale.

Come sempre, la vita sentimentale dello Scorpione è piena di instabilità. Gli alti e bassi nella vita di coppia sono all’ordine del giorno e il fine settimana in arrivo non sembra favorevole. Probabile rischio rottura, ma tanto abbiamo già pronto il piano B.

Il Sagittario, dopo le recenti delusioni di cuore, ha voglia di rimettersi in gioco e fa bene. Infatti, gli astri sembrano dire che le cose stanno cambiando. E che l’app di incontri ci darà, sabato, la risposta attesa.

Il Capricorno è in cerca di relax. Il che non vuol dire stare da soli, sul divano, davanti alla tv, ma con le persone che ci stanno più a cuore. Anche una camminata con le amiche è perfetta.

L’Acquario punta ad un weekend senza organizzazione. Parola d’ordine: sarà quel che sarà. Inutile fare programmi, anche perché la nostra salute potrebbe essere a rischio. Se abbiamo dei sintomi strani, non sottovalutiamoli.

È il fine settimana delle grandi domande per i Pesci. Se siamo coinvolti da una persona nuova, passeremo questi giorni a chiederci se è quella giusta. Non è detto che riceveremo la risposta sperata.

