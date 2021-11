Come Italo, anche Trenitalia approfitta del sempre più vicino periodo di festività per annunciare importanti offerte per i viaggiatori. Già in “L’imperdibile codice sconto noto a pochissimi per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati” ne abbiamo avuto prova. Questa volta, la storia si ripete. Un nuovo codice sconto di convenienza pari a quello precedente e con scadenza fissata alle 15 del 15 novembre. Finiscono lunedì le offerte Trenitalia per treni Frecciarossa scontatissimi con questo codice sconto poco conosciuto. Inoltre, anche il fattore di esaurimento posti è decisivo nella disponibilità dell’offerta. Vediamo di cosa si tratta e come approfittare in tempo della promozione.

È possibile usare il nuovo codice promo di Trenitalia sui treni Frecce, quindi Frecciargento, Frecciabianca e Frecciarossa, Intercity, Intercity Notte ed Eurocity. 30% di sconto su tutte le tratte nazionali, a patto che la tariffa scelta in fase di prenotazione sia la Super Economy. Inoltre, è possibile utilizzare tale codice solo sui viaggi a partire dal 25 novembre e fino all’11 gennaio 2022. Una interessante occasione, in vista dei viaggi di rientro per Natale o per una vacanza.

Finiscono lunedì le offerte Trenitalia per treni Frecciarossa scontatissimi con questo codice sconto poco conosciuto

Il codice promo per approfittare di un ulteriore 30% di sconto sulla tariffa Super Economy è “VIAGGIO2021”. La procedura di inserimento del codice sconto, a primo impatto, non è immediata, dato che potrà essere inserito solo in fase di registrazione del viaggiatore. Fortunatamente, è possibile trovare le indicazioni nelle FAQ di Trenitalia.

Dove inserire il codice

Per prima cosa, rechiamoci sulla pagina Web ufficiale di Trenitalia ed inseriamo i dati del biglietto che vogliamo acquistare. Questi sono stazione di partenza e di arrivo, scelta fra andata e ritorno o sola andata, orario di inizio viaggio e numero di passeggeri. Dopo di che, clicchiamo su Cerca. Avremo una visualizzazione ampia di tutte le soluzioni disponibili per la data scelta e per i giorni vicini.

Scegliamo il biglietto di nostro interesse, fra Frecciarossa, bianca e argento, Intercity e Eurocity, e procediamo alla fase di registrazione dei dati del viaggiatore. Qui troveremo, subito sotto la sezione Passeggeri, l’opzione Inserisci buono sconto. Clicchiamo su questa e digitiamo “VIAGGIO2021”.

Anche Italo ha da poco attivato un codice promo con scadenza lunedì 15 novembre. Per tutti i dettagli ecco “Ultima chiamata per approfittare di questo imperdibile codice promo sui treni Italo”

Approfondimento

Le offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online