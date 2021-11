Un solo codice promozionale da inserire in fase di acquisto per accedere al 30% di sconto su tutte le tratte nazionali. L’offerta è valida su Frecce, Intercity, Eurocity e Intercity Notte per viaggi a partire dal 18 novembre e fino all’11 gennaio del prossimo anno. L’imperdibile codice sconto noto a pochissimi per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati è valido solo fino alle ore 15 di questo lunedì. Vediamo di seguito qual è e come approfittare della promozione.

L’offerta nel dettaglio

Oltre le date già indicate, cioè quella di scadenza e di periodo promozionale, l’offerta di Trenitalia impone un altro vincolo. Per accedere allo sconto del 30% su tutte le tratte nazionali è necessario che la tariffa selezionata sia Super Economy. Se questa non è disponibile per il giorno scelto, poiché chiaramente soggetta ad esaurimento posti, il codice sconto non potrà essere utilizzato. Tuttavia, per avere la certezza della disponibilità della tariffa, ci basterà fare alcune ricerche sulla piattaforma di prenotazione.

L’imperdibile codice sconto noto a pochissimi per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati

Per accedere alla promozione bisognerà inserire in fase d’acquisto il codice sconto “NOVEMBRE 2021”. Inserirlo è piuttosto semplice, ma non sempre è intuibile in quale fase della prenotazione farlo. Nel caso di Trenitalia, l’inserimento avviene proprio in fase di acquisto, nella sezione riservata ai dati dei passeggeri.

Come inserire il codice

Andiamo per gradi e scopriamo come fare. Innanzitutto, accediamo alla pagina web ufficiale di Trenitalia. Dopo di che, inseriamo tutti i dati per ricercare il biglietto di nostro interesse. Perciò, stazione di partenza, destinazione, data di andata e ritorno, compreso l’orario, e il numero di passeggeri. Clicchiamo sul tasto Cerca ed attendiamo il caricamento delle soluzioni disponibili.

A questo punto, selezioniamo un biglietto con treni Frecce, Intercity o Eurocity e clicchiamo sulla tariffa Super Economy, se disponibile, e Continua. Si aprirà la schermata di inserimento dati del viaggiatore. Sotto la sezione Passeggeri troveremo il tasto Inserisci buono sconto. Perciò, clicchiamo su questo ed inseriamo “NOVEMBRE2021”.

Sconti in Italo

L’imperdibile codice promozionale noto a pochissimi per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati non è l’unico in circolazione per i treni ad alta velocità. Anche Italo Treno ha il suo, ovvero “FREDDO”, per viaggiare con il -30% di sconto in classe Smart e Prima.

Approfondimento

Viaggiare a prezzi stracciati sui treni Italo con questo imperdibile codice sconto che pochissimi sanno