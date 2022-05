Fine settimana horror per il segno zodiacale tra i più misteriosi ed introversi ma per una volta non si tratta dello Scorpione

Quante volte ci saremo sentiti dire che l’uomo è artefice del proprio destino e che alla gente allegra il ciel l’aiuta. Può darsi, ma ci sono certe coincidenze planetarie che proprio non sembrano compatibili con il successo. In questo maggio, peraltro, di eventi astrologici ne sono capitati vari. Alle volte sembra essere il cielo stesso a indicare che alcune armonie cosmiche proprio non ci vogliono aiutare. Dalla recente eclissi lunare a Mercurio retrogrado che con Giove si troverà in sestile da primo grado di Ariete e Gemelli.

Ciascuna cultura declina in maniera differente questa percezione del futuro. Ad esempio, nella medicina tradizionale cinese si ritiene che i segni che ci manda il corpo siano indizi del proprio destino. Questo spiega il motivo per il quale in quella cultura hanno sviluppato una sensibilità particolare nei confronti dell’agopuntura e di altre tecniche di contatto con la profondità del nostro corpo. Ed è lo stesso motivo per il quale reputano che le linee della mano indicano la nostra predisposizione alla vita. Non a caso ritengono che la linea dell’amore, se incisa in un certo modo, possa indicare una predisposizione nefasta e un brutto segnale per le nostre storie.

Non cedere alla disperazione

Alle volte basta praticare un esercizio di respirazione profonda per qualche minuto. Questo in parte comunica maggiore serenità e tranquillità al nostro cervello. E forse è proprio ciò che dovrebbe fare il Capricorno, visto che è previsto un fine settimana horror per il segno zodiacale criptico e insondabile.

Almeno per una volta non è il solito Scorpione, molto abile nel dissimulare apparenti sconfitte in trionfi e viceversa. Ma che sembra aver trovato un pochino di serenità durante questa settimana.

I figli del Capricorno invece dovranno dare fondo a tutta la loro prudenza e cautela, visto che sono così bravi a valutare i risultati della vita. Ma c’è un indice che questo momento non è propizio. Di recente hanno avuto un litigio o un turbamento interiore che sembra aver creato una piccola crepa. Come qualsiasi esperto del settore sa, bisogna sempre aspettare di valutare l’entità di una lacerazione strutturale. Se infatti questa è la cassa di risonanza di un malessere generale e di una disarmonia, non servirà a molto far finta di nulla e costruire a costruire.

Fine settimana horror per il segno zodiacale tra i più misteriosi ed introversi ma per una volta non si tratta dello Scorpione

In questo week end potrebbero essere assaliti dai dubbi e non riuscire a trovare la quadra del cerchio. La sensazione provata? Di disarmonia e di mancanza di chiarezza. Mercurio retrogrado non aiuta e il dubbio che in amore ci sia qualcosa di poco chiaro potrebbe insinuarsi. Ma è meglio non prendere decisioni avventate se siamo incerti o tristi. Meglio aspettare qualche giorno. Anche se potrebbero avere la legittima sensazione di trovarsi in un brodo a bollire da soli. Ma il tempo, anche se non aggiusta sempre tutte le cose, aiuterà a renderle più chiare.

Proprio come per i marinai, che se non hanno vento favorevole, possono intanto pensare alla meta da raggiungere quando questo finalmente tornerà.

