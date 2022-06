Dal 6 al 12 giugno avremo delle belle sorprese soprattutto per un segno zodiacale, che si vede protetto dalla Luna crescente. Tuttavia il cielo non sarà così limpido come sembra. Un Pianeta rallenterà il corso della fortuna. Sicuramente Saturno, che comincerà la sua marcia retrograda. Nonostante ciò, sarà una settimana ricca di attese.

Intanto la prima settimana del mese di giugno è passata regalando delle fantastiche emozioni. Ci ha pensato la Luna entrando nel segno dei Gemelli, un segno che ama le relazioni. Si è aggiunto anche Mercurio, ma solo un poco. Forse ci siamo sentiti dentro una maggiore voglia di raccontare le nostre esperienze. Nel lavoro certamente abbiamo rinsaldato dei legami e lanciato dei progetti.

Mercurio in gioco

Inizia ora la seconda settimana con Mercurio, che da retrogrado riprende il suo cammino normale. Così riesce a infondere velocità e spirito d’iniziativa. Anche se il caldo rallenta i nostri ritmi, una ventata di freschezza ci viene proprio da questo Pianeta celere. È chiamato il portalettere degli dèi e sicuramente avrà qualche buona notizia in questo periodo per qualche segno zodiacale.

Mercurio lo troviamo questa settimana nel segno del Toro. Allora basta idealismi e largo a questioni concrete. Ma cosa significa questioni concrete per Mercurio? Tutto ciò che riguarda il piano della comunicazione. Sul lavoro se prima qualcosa sembrava non voler decollare, in questa settimana prenderà il volo. Se nel rapporto col partner spesso accadevano incomprensioni, questa settimana andrà liscia come l’olio.

Sarà una miniera d’oro questa fortunatissima settimana di giugno, ma Saturno retrogrado nasconde sorprese per Scorpione e Toro

Il segno più fortunato sarà la Vergine, protetto dalla Luna crescente. Occasioni d’oro per questo segno che potrà finalmente coronare i suoi sforzi di organizzatore e pianificatore. I soldi in tasca non mancheranno e si potranno spendere col suo solito calcolo giudizioso. Anche la vita affettiva sarà armoniosa e tranquilla. Possiamo profittare per rilassarci un po’, dopo tutto il trambusto delle settimane precedenti.

A complicare le cose per qualche segno ci penserà Saturno con il suo moto retrogrado. Questo Pianeta, che cammina come un gambero, creerà dei problemi sui soldi e sull’iniziativa personale. Una mano potrebbe arrivare da Giove che si trova nel segno dell’Ariete. Uno sprizzo di coraggio e vitalità, che in certe circostanze è sempre meglio avere come riserva. Ecco allora che sarà una miniera d’oro questa fortunatissima settimana del mese di giugno.

Due segni che si destreggiano

Lo Scorpione rischia di lasciarsi travolgere dalle circostanze e dagli eventi mutevoli. Non bisogna attaccarci il cuore e nemmeno il giudizio. Si rischia di crearsi una gabbia mentale. Meglio allora lasciar andare le cose, perché c’è una sistemazione per tutto. E a volte non dipende da noi.

Per il Toro, anche se il morale è forte, attenzione ai cambiamenti improvvisi delle circostanze della vita. Per fortuna non manca, a questo segno di terra, un forte senso di adeguamento. Gli permette di superare le difficoltà e di realizzare ciò che desidera. Il suo spirito è sempre pronto e tranquillo.

Una seconda settimana che, nonostante le opposizioni di Saturno, si presenta con dei giorni favorevoli per rafforzare l’ottimismo nella vita.

Approfondimento

