I broccoli sono un tipico ortaggio invernale appartenente alla famiglia delle Crocifere. Parliamo di una pianta erbacea la cui coltivazione si concentra soprattutto nel Centro e nel Sud dell’Italia. I broccoli sono facilmente riconoscibili perché hanno una forma che ricorda quella di un albero in miniatura.

Questo ortaggio è di semplice coltivazione e non necessita di terreni particolari. Teme, però, i ristagni di acqua, infatti non bisogna eccedere con le innaffiature.

Il broccolo generalmente si pianta ad inizio estate e si raccoglie quando le infiorescenze sono sode e prima che compaiano i fiori.

Qualche piccola curiosità sui broccoli

I broccoli sono un ortaggio fondamentale, simbolo di una sana e salutare alimentazione. Sono un’ottima fonte di antiossidanti e sono ricchi di vitamine e minerali. Aiuterebbero a combattere le infezioni, proteggerebbero la vista, la pelle e contribuirebbero al buon funzionamento del metabolismo. Insomma un vero e proprio toccasana per il benessere del nostro organismo.

Ecco che abbiamo elencato tutti i possibili benefici di questo alimento. Ma facciamo attenzione, perché come indicato in questo precedente articolo, se soffriamo di una determinata patologia mangiare broccoli potrebbe essere controindicato.

È un peccato buttare gli scarti dei broccoli perché sono importantissimi se usati in questo modo in cucina

I broccoli sono un alimento molto versatile. Un ortaggio che può essere preparato in vari modi e che si presta bene anche a diverse cotture.

Pulire questa verdura è molto semplice e occorre solamente un coltello. Dobbiamo eliminare le foglie esterne, i gambi e recuperare le cime. Finita questa operazione, non ci resta che lavarle sotto l’acqua corrente e cuocerle come più ci piace.

Ma facciamo attenzione, è un peccato buttare gli scarti dei broccoli perché sono importantissimi se usati in questo modo in cucina.

Ma cosa facciamo con gambi e foglie? Ad esempio, potremmo preparare un ottimo pesto. Basterà pulire il gambo eliminando la parte esterna e quella finale, tagliarlo a fette e cuocerlo a vapore per 10 minuti. Una volta intiepidito dobbiamo frullarlo con olio, aglio, sale e peperoncino. Questo pesto può diventare un condimento perfetto per la pasta o il risotto.

Non dimentichiamo che con le foglie possiamo preparare un contorno molto delizioso. Anche in questo caso laviamo per bene le foglie, eliminando quelle più vecchie e macchiate. Mettiamole a cuocere in abbondate acqua salata per qualche minuto. Nel frattempo facciamo soffriggere in una padella olio, aglio e peperoncino. Scoliamo per bene le foglie e aggiungiamole in padella con un po’ di acqua di cottura. Lasciamo insaporire per qualche minuto e serviamo come contorno di carne o pesce.

Sia le foglie che i gambi dei broccoli possono anche insaporire le zuppe invernali.

