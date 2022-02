Il mese che sta per iniziare vede un cielo molto dinamico. I pianeti transiteranno in modo da condizionare la quotidianità soprattutto per alcuni segni.

Scopriremo che per alcuni fortunati non mancheranno le occasioni e le opportunità per progredire e migliorarsi. Per altri invece potrebbero essere giorni ostili, in cui il pianeta Venere potrebbe ostacolare non solo i sentimenti, ma anche i nostri desideri.

Non si deve pensare infatti che Venere sia il pianeta legato unicamente all’amore. Venere influenza il fascino, gli affetti in senso più ampio e anche l’eleganza e il modo in cui ci vedono gli altri.

I più fortunati

Per lo Scorpione quest’anno potrebbe essere davvero memorabile. Tuttavia, la fortuna non pioverà dal cielo ma andrà aiutata con impegno e serietà, sia nelle relazioni sentimentali sia sul lavoro. Con le giuste premesse, per gli Scorpione potrebbe essere l’anno giusto per fare progetti anche ambiziosi senza troppi ostacoli.

In amore, il partner aiuta a mantenere la calma e l’equilibrio necessari per essere efficienti sul lavoro. Il suo contributo sarà davvero essenziale per raggiungere il successo.

Per il segno della Vergine marzo inizia all’insegna dell’amore. Venere contribuirà a tenere alta la voglia di migliorare la propria relazione e di vivere momenti spensierati insieme.

Il lavoro va a gonfie vele, ma attenzione allo stress che potrebbe giocare qualche piccolo scherzo. Fortunatamente, i guadagni saranno crescenti per buona parte del mese e questo permetterà di gettarsi alle spalle la negatività delle settimane passate.

Incredibile ondata di soldi e amore a marzo per Scorpione e Vergine, ma altri 2 sfortunati segni avranno Venere in opposizione

Il segno del Leone è abituato ad eccellere in ogni cosa che fa. Tuttavia, i Leone subiscono gli effetti di Saturno contro che li frena rendendoli meno efficienti. Inoltre, anche il pianeta Venere ostacola i Leone, complicando alcune situazioni personali.

Destinati ad avere successo, i nati sotto questo segno però non sono noti per la loro pazienza e quindi soffriranno questa fase di stallo. Tuttavia, fortunatamente, il transito di Venere è molto rapido, pertanto questa condizione è destinata a durare poco.

Toro

Questo mese sarà piuttosto impegnativo perché Venere potrebbe mettere i bastoni tra le ruote. In questi giorni i Toro faticheranno ad esprimere i propri sentimenti e ciò potrebbe causare tensioni nella coppia e in famiglia.

Saranno giorni nervosi anche sul lavoro per via di qualche incomprensione con i colleghi. Sarà importante mantenere la calma e non gettare la spugna, perché i Toro torneranno presto alla ribalta con il fascino e l’intraprendenza che li contraddistingue.

Insomma, l’incredibile ondata di soldi e amore a marzo non riguarda affatto il segno del Toro, che dovrà attendere tempi migliori.

Approfondimento

Oltre a Pesci e Ariete sono questi i segni zodiacali che stanno bene insieme e che hanno una forte compatibilità