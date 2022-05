Fine settimana al top per Acquario e questi 2 segni travolti da un’insolita fortuna e una valanga di opportunità

Vivere è un mestiere difficile, diceva il celebre personaggio dei fumetti Corto Maltese. D’altronde, davanti ad ogni scelta che realizziamo, ci troviamo di fronte milioni di possibili alternative ed esiti. Certo, a pensarci troppo rischiamo di rimanere paralizzati dai dubbi. Non andremmo da nessuna parte. Meglio allora approfittare delle congiunzioni planetarie che si stanno palesando davanti a noi per prendere in mano il nostro destino.

Per qualcuno le linee del destino sono identificabili nel palmo di una mano. Proprio come nel caso della linea dell’amore, che può assumere una forma poco felice secondo la tradizione chiromantica cinese. Per altri, invece, le armonie celesti si muovono in maniera indicativa per il nostro comportamento. C’è chi nasce con una indole più arcigna ed intransigente, come nel caso dei nati sotto il segno di Leone, Ariete e Sagittario. Per fortuna ci sono anche metodi per entrare nel loro cuore. A prescindere di quale costellazione ci accolga dalla nostra nascita, alcuni di noi possono stappare lo spumante. Infatti sarà un fine settimana al top per Acquario e altre 2 costellazioni fortunate.

Sembra una favola di Esopo

Iniziamo dai sognatori più pragmatici. I nati sotto il segno dell’Acquario hanno un grande talento da coltivare. Hanno dei sogni e delle idee ben precise nella loro testa. Ma non si fanno controllare dall’irrazionalità. Proprio per questo, per loro è difficile trovare un accordo o una storia d’amore con i rappresentanti del Toro. Ottime notizie per i nati sotto il segno dell’Acquario, però, perché il tempo della raccolta è arrivato. Nella favola della cicala e della formica gli Acquario tifano segretamente la prima. Ma sanno perfettamente che nella vita occorre rimboccarsi le maniche se ne vale la pena, proprio come la seconda. Giove che entra in Ariete sta dicendo loro proprio questo: con le rendite del lavoro da formica possiamo finalmente comprare l’ukulele della cicala. Musica, maestro.

Fine settimana al top per Acquario e questi 2 segni travolti da un’insolita fortuna e una valanga di opportunità

Altro fenomeno di rilievo di questo weekend è il Sole congiunto al nodo Nord in Toro. Questo potrebbe significare l’arrivo di una intuizione che sblocchi un periodo di stallo, specie per i nati sotto il segno del Capricorno. Questi si stanno ancora leccando le ferite per una delusione recente. Si tratta di qualcosa che in ambito affettivo li ha turbati nel profondo. Hanno provato a farsene una ragione, proprio come in fin dei conti fanno spesso. Questa nuova intuizione che covava sotto la cenere ora può diventare una fiamma travolgente, se sapranno approfittarne al volo. Quindi via libera alle loro intuizioni grazie a quell’animo cocciuto, ma convinto, che si ritrovano. Sono un po’ come Rocky che incassa i colpi a lungo facendo finta di non patirli. Ora potrebbero avere uno spazio libero per dare il colpo vincente. Il pubblico sarà in delirio.

Paura e delirio per i Pesci, infine. Brio, opportunità e persino occasioni per fare un po’ di soldi! Quando la mente vede luce e possibilità, non ci sono ostacoli che tengano. Il loro scarso interesse per l’ordine diventerà caos creativo. La loro creatività può diventare un fiume in piena. Devono solo trovare piena consapevolezza nell’abbandonare il “dover essere” e dare piena libertà a quel flusso potente e vitalizzante che è la loro essenza più profonda.

