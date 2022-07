Stiano tranquilli i nostri Lettori dell’Ariete, perché dopo una breve parentesi fuori dal podio, è già tempo di tornare fra i top dell’oroscopo. Le stelle proteggono infatti ancora una volta i nati tra marzo e aprile, avvantaggiando però in questo fine mese altri due segni. Manca questa volta il Toro, lo diciamo subito a scanso di equivoci, mentre si ripropone alla grande il Leone. Il segno che ha dominato il 2021 e che potrebbe accelerare in vista di questo secondo semestre del 2022. Gettiamoci comunque a capofitto tra le stelle e i pianeti, colmando la curiosità di chi ci sta leggendo.

Un Ariete scoppiettante sia in amore che nella professione

Sarà un fine settimana davvero travolgente per i nati sotto il segno dell’Ariete. Così, almeno direbbero le stelle che favorirebbero, assieme a Venere, un fascino davvero esplosivo. Addirittura, fin troppo, tanto da suscitare ire e gelosie del partner. Eppure, un Ariete così romantico e affascinante non si vedeva da tempo. Allo stesso modo, in campo professionale, soprattutto i liberi professionisti potrebbero imboccare una strada lastricata d’oro. Tantissime nuove opportunità e collaborazioni fattive in arrivo.

Fine mese da record e pieno di sorprese per 3 segni tra cui il Leone

Dicevamo di un ritorno sul podio, almeno per questo fine settimana del Leone. Nuovi progetti e tanta voglia di combattere, faranno della professione motivo di orgoglio ma anche di introiti. Potrebbero esserci colleghi invidiosi sulla strada del successo, ma verranno spazzati via dalla tempesta leonina. Nuovi amori in arrivo per i single, con Mercurio e Venere a fare da sponsor nelle prossime ore. Tanto ottimismo anche nelle coppie affiatate e la speranza di progettare qualcosa di travolgente. Magari prendendo spunto dalle idee moderne e accattivanti per cambiare look alla casa.

Tutti pazzi per il Sagittario

Fine mese da record e pieno di sorprese anche per il Sagittario. Mercurio è super indaffarato nel proporre ai single delle situazioni amorose davvero interessanti. Non solo le classiche avventure estive, ma la possibilità finalmente di trovare l’anima gemella. Serenità interiore e fascino al massimo, permetteranno a questo segno di spadroneggiare per i prossimi giorni in campo amoroso. Attenzione, solo a non finire nella rete di qualche perditempo. Ottime le prospettive in campo finanziario e professionale. Ma, l’avevamo già anticipato nelle settimane scorse che la seconda parte del 2022 potrebbe segnare la svolta per il Sagittario. È tempo di raccogliere quanto seminato in tutto l’anno.

Lettura consigliata

Lo ricorda anche l’oroscopo dei Pellerossa che l’estate sarà l’anno magico di questo fortunatissimo segno rappresentato dalla nobiltà del falco rosso e dal profumo del ciclamino