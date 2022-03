Un’altra settimana sta per concludersi. Oggi è venerdì 25 marzo. Sabato e domenica sono ormai dietro l’angolo. Il weekend in arrivo non è uno qualunque. Si tratta infatti del fine settimana che chiude il mese di marzo. Per molti, la prima settimana di primavera è iniziata sotto i migliori auspici, grazie all’influsso benevolo di Mercurio che è entrato nel segno dell’Ariete. Prima di addentrarci nelle previsioni specifiche dei vari segni, facciamo un attimo il punto su quel che accadrà sul piano astrale nei giorni imminenti. Anzitutto, la Luna si sposterà dal segno del Capricorno in quello dell’Acquario. Altri pianeti invece resteranno stabili dove sono. Urano continua la sua sosta in Toro, mentre il Sole resta in Ariete. Andiamo quindi ora a vedere cosa accadrà.

Soldi a palate e travolgente passione per Bilancia e Ariete mentre guai, litigi e stress attendono questi 3 segni zodiacali

Ormai da settimane, l’Ariete continua ad essere un segno particolarmente fortunato. Per questo fine settimana, i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno prepararsi a notti bollenti di sfrenata passione. In particolare, saranno i nati della prima decade a risultare estremamente focosi. Animati da una certa passionalità, questi sapranno stupire il partner aggiungendo un pizzico di folle trasgressione sotto le lenzuola. Quel pizzico di peperoncino che serve per stupire i nuovi amori. Ma che, soprattutto, ogni tanto è molto utile per ravvivare anche le coppie ormai consolidate.

Nei prossimi due giorni la fortuna assisterà anche la Bilancia. Si parla però di tutt’altro fronte. Il settore protetto dalle stelle sarà infatti quello delle finanze. I bilancini dovranno aspettarsi importanti entrate extra. Si potrebbe trattare di una vincita al gioco oppure di un’entrata attesa da tempo ma che stava tardando ad arrivare. Non è infine da escludere anche la possibilità di un premio professionale. In quest’ultimo caso, l’eventuale bonus andrà ovviamente di pari passo con un importante avanzamento di carriera.

Purtroppo non per tutti il weekend sarà così roseo

Le sorti astrali non saranno così propizie per tutti. Non tutti i segni dello zodiaco, infatti, potranno parlare di soldi a palate e travolgente passione. Andiamo quindi a scoprire chi non trascorrerà giorni proprio felici. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, al contrario dell’Ariete, i Pesci vivranno giornate da dimenticare. Battibecchi e litigi con il partner saranno all’ordine del giorno. Ne conseguiranno musi lunghi e malumore. Tensioni nella vita di coppia anche per i nati sotto il segno del Cancro. In questo caso, la sfortuna sarà doppia, perché il nervosismo che andrà a minare il rapporto col partner ha origine da problemi in ambito lavorativo.

Stressatissimo, infine, il segno della Vergine. Stanchi e sfiniti, i nati sotto questo segno saranno costretti a fare il minimo indispensabile per non stancarsi ancora di più. Saranno quindi costretti a rinviare tutte le questioni meno urgenti.

