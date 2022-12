Le azioni GVS hanno vissuto un 2022 tutto all’insegna del ribasso. Tanto che sono state tra le peggiori di tutto il listino milanese. La settimana appena conclusasi, però, da’ finalmente una speranza rialzista per il miglior titolo azionario della settimana appena conclusasi.

Cosa ha spinto il titolo a essere il migliore della settimana?

L’accordo raggiunto con le banche creditrici e con gli obbligazionisti per modificare e adeguare i covenant finanziari, e il socio di maggioranza. In questo ambito GVS Group si e’ impegnato a erogare un finanziamento subordinato e non garantito per consentire il rispetto del leverage ratio al 31 dicembre 2022.

Ma cosa è un covenant finanziario?

Si definisce “covenant” una tipologia di accordo intrapreso fra i finanziatori di un’impresa e l’impresa stessa.

La peculiarità di questi accordi è che è possibile per i finanziatori porre delle condizioni e delle limitazioni al finanziamento. In particolare, è possibile inserire clausole che leghino l’impresa a determinati comportamenti o azioni. Qualora questi venissero disattesi si potrebbe all’invalidità del finanziamento previsto.

In questo modo, tramite i covenant sarebbe possibile per i finanziatori ridurre i rischi legati all’amministrazione e pertanto l’esposizione finanziaria del patrimonio nonché il rischio di credito.

Grazie a questi accordi GVS potrà, senza interventi sul capitale e e/o incrementi del costo del debito attualmente esistente, rispettare gli impegni finanziari al 31 dicembre 2022. I termini e le condizioni del finanziamento saranno definiti nel primo trimestre 2023.

Dopo l’annuncio di questo accordo il titolo in Borsa ha accelerato e chiuso la seduta oltre la soglia psicologica dei 4 euro in rialzo di oltre il 9,5%.

Finalmente una speranza rialzista per il miglior titolo azionario della settimana: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo GVS (MIL:GVS) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 4,018 euro, in rialzo del 9,60% rispetto alla seduta precedente.

Visto il ribasso in corso dai massimi del 2021 che ha portato a una discesa di oltre l’80%, la tendenza in corso non poteva che essere ribassista. Inoltre non deve meravigliare che le azioni GVS siano al terzo posto, dietro Banca MPS e Saipem, nelle classifica delle peggiori da inizio anno.

Eppure, la settimana appena conclusasi potrebbe avere segnato la svolta rialzista. Prima, però, di cantare vittoria bisogna prestare attenzione a un particolare molto importante. Dalla settimana del 7 novembre in poi le quotazioni si sono mosse all’interno di questa barra. Per operare, quindi, con maggiori probabilità a favore, quindi, sarebbe meglio aspettare la rottura del massimo e del minimo di quella settimana. Questi livelli sono localizzati in area 5,2 euro e 2,922 euro, rispettivamente.