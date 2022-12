3 brani natalizi famosi e recenti che ci faranno sognare e ci riempiranno d’amore

Creiamo una playlist aggiungendo ai classici di Natale i nuovi singoli che negli ultimi anni ci stanno emozionando durante le festività. Queste 3 aggiunte saranno obbligatorie. Vediamo il perché

Se stiamo organizzando un Natale in casa con amici e parenti la musica non può mancare. Il tema può sembrare scontato ma la scelta non lo è. Le canzoni di maggior successo vengono riproposte da radio e social ogni anno. All I want for Christmas, di Mariah Carey, Last Christmas degli Wham e It’s beginning to look a lot like Christmas di Michael Bublé sono sempre nelle playlist.

Ultimamente, però, anche altre canzoni hanno acquistato, più o meno rapidamente, il titolo di classico di Natale perché in grado di trasmetterci numerose emozioni.

Santa tell me è un singolo pubblicato nel 2014 dalla cantante americana Ariana Grande. Il singolo è stato presentato per la prima volta durante il concerto A Very Grammy Christmas andato in onda sulla CBS. Da subito accolto con grande entusiasmo dai fan è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nonostante la folta concorrenza. Il motivo è una nascosta malinconia che contrasta con la spensieratezza delle feste. Spesso le feste sono in grado di renderci tristi e la musica ci da conforto, lo stesso che la protagonista della canzone cerca chiedendo a Babbo Natale di incontrare l’amore della sua vita.

Successo e forza per una donna indomabile

Tra i 3 brani natalizi famosi e recenti quello di Alicia Keys è uno dei più giocosi. Santa Baby è il titolo della canzone presente nell’album che ha lo stesso nome ed è stato pubblicato nel mese di novembre. È una traccia originale, come tutte quelle presenti nell’album, che si affianca a brani rimaneggiati e a tracce inedite. La cantante statunitense ha dato un’interpretazione particolare di quest’ultimo lavoro.

Essendo stato il primo a essere pubblicato dalla sua etichetta indipendente, ha legato questo progetto alla possibilità di essere totalmente libera dal punto di vista artistico ma non solo. Libera come artista, come donna e come donna d’affari di successo. Un messaggio di grande forza e di esempio che non può che coinvolgerci. Il ritmo della canzone e la qualità dell’album non possono che conquistarci, l’appellativo di classico natalizio potrebbe, in questo caso, essere riduttivo.

3 brani natalizi famosi e recenti, il terzo ci lascerà di stucco

Non può mancare in questa breve lista il singolo Merry Christmas che Elton John ha inciso insieme a Ed Sheeran. Al settimo album il giovane cantautore, al suo trentaquattresimo album la star senza età, questo successo è stato pubblicato nel 2021 con scopo benefico. Alle fondazioni dei due artisti conosciuti in tutto il Mondo vanno gli introiti, mentre il video continua ad allietare le feste dei fan. La clip, infatti, omaggia numerosi film e brani scritti nel passato creando un’atmosfera divertente perfetta per le festività.

Gli album dei 2 artisti sono da non perdere assolutamente. Nonostante il successo e gli anni che passano entrambi sono sembrati in grande spolvero negli ultimi lavori. La loro collaborazione ci risulterà emozionante e il singolo farà parte della nostra playlist natalizia, perché perderla sarebbe davvero un peccato.