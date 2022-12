Come sorprendere gli ospiti a Natale? Facilissimo grazie ai 3 antipasti più sfiziosi di sempre

Basta con gli antipasti triti e ritriti! È ora di sperimentare nuove ricette, come quelle degli antipasti buonissimi che vedremo qui di seguito!

Natale è la festa preferita di tantissime persone. Sarà perché l’aria di festa si respira in ogni dove o per il meritato relax di cui potremo godere dopo mesi e mesi di lavoro.

Il menù di Natale è una delle tematiche a cui le persone tengono di più in questo periodo dell’anno. Molti si dedicheranno alle preparazioni dei primi piatti, altri si concentreranno sui secondi, ma solo una cosa unirà tutti.

Ci stiamo, ovviamente, riferendo agli antipasti. È l’obiettivo di tutti trovare degli antipasti che siano, oltre che buoni, anche rapidi e semplici da preparare.

Per nostra fortuna, in questo articolo troveremo una selezione accurata di alcuni tra i migliori antipasti per Natale. Prepararli sarà facile come bere un bicchier d’acqua, ma sarà anche divertente. Avremo bisogno di pochi ingredienti per tanti spuntini colorati e sfiziosi. Vediamoli subito.

Come sorprendere gli ospiti a Natale? Con queste 3 semplici ricette lasceremo tutti davvero piacevolmente stupiti

Prendere per la gola i propri ospiti è uno degli obiettivi principali di chi cucina. Ecco perché, al posto delle solite ricette tradizionali, potremo preparare dei buonissimi maccheroni al forno con melanzane e mozzarella.

Anche per i secondi avremo l’imbarazzo della scelta, anche se con un piatto di pesce non sbaglieremo mai. Preparando un buon fritto misto metteremo tutti d’accordo, soprattutto se sapremo quali ingredienti usare per renderlo leggero e digeribile. Ma ora torniamo al nostro focus di partenza, ovvero gli antipasti.

Una mousse da mettere al centro della tavola

Partiamo da un must della cucina veloce, ovvero la mousse. Esistono diversi tipi di mousse, ma per Natale dovremo fare qualcosa che non sia scontata. Ecco perché prepareremo una buonissima e cremosissima mousse di tonno, in questo modo.

Basterà frullare in un mixer 250 g di tonno sott’olio, 100 g di formaggio spalmabile e un cucchiaio e mezzo di maionese. Otterremo una mousse ottima, da spalmare sui crostini, o in cui intingere dei grissini croccanti!

Rotelle con salmone, formaggio e rucola

Anche questa ricetta è davvero semplicissima. Per farla dovremo prendere del pane bianco, di quelli già senza bordi.

Dovremo posizionare queste fette di pane su un piano da lavoro e quindi appiattirle con un mattarello.

Dovremo, poi, frullare una parte di formaggio spalmabile con 2 parti di salmone affumicato e 1 parte di rucola. Anche in questo caso, quindi, utilizzeremo un mixer.

Alla fine spalmeremo questa crema sul pane e poi richiuderemo tutto a mo’ di rotolo. Sigilleremo questa creazione con della pellicola trasparente, quindi la inseriremo in frigo per almeno 30 minuti.

Passata la mezz’ora potremo estrarre dal frigo il rotolo, scartarlo e, quindi, tagliarlo a fettine. Queste rotelline sapranno assolutamente come sorprendere gli ospiti a Natale.

Spiedini simpatici dai colori natalizi

Sono in pochi a pensarci, eppure gli spiedini potrebbero essere un’ottima ricetta anche per il Natale, soprattutto se preparati in questo modo. Dovremo lavare dei pomodorini ciliegini, quindi infilzarli nei classici stuzzichini di legno.

Alterneremo ai pomodorini anche una mozzarellina, un’oliva nera o verde denocciolata e una carota baby. In questo modo creeremo degli spiedini colorati che rinfrescheranno il palato tra una portata e l’altra.