Le tristi vicissitudini di Banca MPS sono ben note avendo occupato per mesi le prime pagine della cronaca non solo finanziaria. Dopo un ribasso superiore al 99%, però, queste azioni potrebbero essere sul punto di ripartire al rialzo.

La storia borsistica dell’istituto senese negli ultimi anni

Nel 2017 dopo la riammissione alle quotazioni seguita alla sospensione causata dallo scandalo che aveva travolto i vertici dell’istituto senese, non c’è stato un solo anno che abbia chiuso in territorio positivo. Se si passa, invece, a considerare i mesi scopriamo che solo il 30% ha chiuso in territorio positivo. Sicuramente, quindi, non un titolo adatto a tutti. Soprattutto a chi non ha un profilo di rischio adeguato e che sia in grado di gestire, soprattutto dal punto di vista emotivo le forti escursioni che caratterizzano il titolo.

Basti pensare che le azioni Banca MPS sono più volatili del 90% dei titoli di Piazza Affari muovendosi in media del +/- 28% settimanalmente.

Prima di concludere questa sezione, sebbene possa sembrare scontato, ricordiamo che il titolo è stato il peggiore del Ftse Mib con una performance del -89,51%. In questa classica Banca MPS è seguita al penultimo posto da Saipem e prima ancora da GVS.

Dopo un ribasso superiore al 99% queste azioni potrebbero essere sul punto di partire al rialzo

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 16 dicembre a quota 1,9544 euro, in rialzo dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Dall’aprile del 2022 le quotazioni del titolo bancario sono in caduta libera. L’ultimo colpo è arrivato a metà ottobre a seguito dell’aumento di capitale. Le cose, però, adesso sembrano andare molto meglio. Come si vede nel grafico con lo zoom delle ultime settimane, infatti, le quotazioni stanno spingendo al rialzo e un incrocio rialzista delle medie potrebbe essere possibile.

Ma quando potrebbe arrivare la svolta?

Tutto lo sviluppo delle quotazioni da novembre in poi è stato all’interno del range 1,4866 euro. – 2,048 euro. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità al titolo.