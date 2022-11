Con l’arrivo del freddo, alla sera usciamo di meno e preferiamo starcene comodamente davanti alla TV a gustarci un bel film. Anzi tra poco per la prima volta nella Storia, passeremo il Natale a guardarci i mondiali di calcio. Ahinoi senza la nostra amata nazionale, dividendo così il nostro tifo tra le squadre presenti nella competizione. E soprattutto nelle fredde serate invernali, mettersi davanti alla televisione, significa anche mangiare tante schifezze. Con il rischio di perdere il controllo della bilancia, della dieta e del giusto mezzo. Finalmente un recente studio inglese svela perché di fronte alla TV mangeremmo di più e ingrassando. E ci sono davvero tante sorprese nell’interpretazione scientifica dell’abbinamento televisione cibo.

Il cervello non conoscerebbe la parola stop

Secondo gli scienziati inglesi, tutti noi, compresi coloro che hanno una forza mentale maggiore, davanti alla televisione faremmo fatica a dire stop al cibo. Questo perché il nostro cervello prenderebbe in mano la situazione, comandando su tutto il resto del fisico e soprattutto sullo stomaco.

Sia per motivi nervosi, sia per distrazione, sia per autentica fame, sta di fatto che di fronte al monitor, il cervello non conoscerebbe la parola stop. In questa situazione sarebbero maggiormente a rischio tutti coloro che stanno effettivamente seguendo una dieta rigorosa. A questo punto la cosa migliore da fare sarebbe concertare con lo specialista che ci segue un percorso perfetto proprio per queste occasioni. Basato sullo yogurt, sulla frutta, sui cereali integrali e se tutto ciò che potremmo mangiare, ma senza rischiare di ingrassare.

Finalmente un recente studio inglese svela perché di fronte alla TV mangeremmo di più e senza freni

Seconda nota dolente, secondo i ricercatori britannici, sarebbe la perdita della memoria di ciò che stiamo mangiando. Soprattutto se siamo coinvolti emotivamente magari nella partita della nostra squadra del cuore o in un film che ci sta travolgendo. Da questo punto di vista, viene incontro agli scienziati inglesi, anche un’équipe canadese, con una scoperta davvero interessante. Potrebbe sembrare scontato, eppure la nostra memoria, distratta dalla televisione, perderebbe il contatto con la realtà, dimenticando ciò che stiamo mangiando. Per questo in maniera assolutamente semplice e scontata, dovremmo tenere di fronte a noi, o sul divano, le confezioni di ciò che abbiamo mangiato.

Quando il senso di sazietà arriva dopo rispetto alla tavola

Terzo punto molto interessante da analizzare è il concetto di sazietà, che abbiamo accennato precedentemente. In circa 30 studi incrociati, con test umani di entrambi i sessi e diverse età, gli scienziati avrebbero scoperto una cosa davvero curiosa. Rispetto a quando mangiamo tradizionalmente a tavola, se lo facciamo sul divano, o comunque davanti alla TV, il senso di sazietà scatterebbe dopo. Addirittura, quasi mezz’ora dopo, rispetto al pasto normale.

Ancora una volta la distrazione di ciò che stiamo guardando influirebbe sul cervello, che emetterebbe in netto ritardo i segnali di sazietà. Ecco perché anche in questo caso, dovremmo preferire alimenti nutrienti, completi e che diano realmente un senso di sazietà, senza rischiare di farci mettere su troppi chili. Spazio allora alle banane, ai cereali integrali, alla frutta secca ma con moderazione, ai legumi, alle uova. Ma anche all’avocado, a cetrioli e zucchine, a pesce magro e yogurt, a mele e pere, riso e pasta in bianco.