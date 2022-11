3 film comici spassosissimi da sbellicarsi dalle risate e rivedere sicuramente

Fino a qualche anno fa nelle fredde serate invernali avevamo l’abitudine di metterci davanti alla TV con una cioccolata calda. Con gli incredibili cambiamenti climatici negli ultimi periodi, rischiamo di uscircene poco prima di Natale a mangiare il gelato. Ecco allora che una delle più belle abitudini caratteristiche dell’inverno, guardarsi un bel film, rischia di passare in secondo piano. Ma convinti che prima o poi ci ritroveremo anche davanti al camino, alla stufa, e al calduccio della coperta sul divano, ecco il suggerimento per 3 film comici davvero spassosissimi da sbellicarsi dalle risate e rivedere sicuramente in un prossimo futuro. Magari gustandoli con qualche ricetta super appetitosa e perfetta per le prossime settimane.

Una coppia di attori italiani davvero straordinari

Prendiamo l’eclettico Antonio Albanese e la meravigliosa Paola Cortellesi e gustiamoceli in uno dei tanti film che hanno girato insieme. Correva l’anno 2017 e nelle sale italiane usciva “Mamma o papà”. Attualmente disponibile sia su Netflix che su Prime, tramite abbonamento. Una commedia davvero spassosa, che vede il continuo susseguirsi di incalzanti situazioni familiari, alla presenza di tre figli. Lui medico, lei ingegnere, in un matrimonio che si sta consumando, ma che nessuno dei due vuole abbandonare definitivamente. Gag senza sosta, situazioni paradossali e assolutamente risibili in questa ora e mezza abbondante di assoluto spasso per tutta la famiglia. Dal film poi potrebbe anche nascere l’idea di visitare una città bellissima, Treviso, spesso lontana dalle mete più consigliate.

Quando il Paradiso è a portata di mano

Disponibile su Prime, ma appoggiandosi alla piattaforma Infinity, ecco “Il Paradiso all’improvviso” di Leonardo Pieraccioni. Commedia abbastanza datata, con vent’anni di vita, ma sempre piacevole anche per tutta la serie di personaggi che girano attorno al protagonista. Da Alessandro Haber a Rocco Papaleo, fino alla splendida Annamaria Barbera in una scenografia a dir poco eccezionale come quella di Ischia. Qui c’è un imprenditore tutto particolare, che viene invitato a svolgere la sua professione in una location da sogno. Non manca come sempre una bellissima presenza femminile latina, in una commedia davvero spassosa e che fa comunque riflettere sull’eterno rapporto degli uomini che vivono da soli nella condizione di eterni Peter Pan. Per completare l’eventuale curiosità dei nostri Lettori, il film è stato girato nella splendida isola campana nel mese di giugno.

3 film comici spassosissimi da sbellicarsi dalle risate senza dimenticare il trio più famoso del cinema italiano

Obiettivamente rimane difficile pensare alle commedie italiane senza i mitici Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono tanti i loro film, ma vogliamo segnalare il secondo in ordine di tempo, dopo il successo di “Tre uomini e una gamba”. “Così è la vita” è uscito nel 1998 ed è forse uno dei film forse meno famosi del meraviglioso trio italiano. Sicuramente non sottovalutato dal punto di vista economico, visto che rimane ancora oggi una delle pellicole che ha maggiormente incassato nella loro produzione.

Il film parte in una cava di lavori forzati, dove i nostri tre protagonisti spaccano le pietre. Ancora una volta i 3 sono rappresentanti di varie professioni, tra cui un agente di polizia, un inventore e un contraffattore di bancomat e carta di credito. Senza spoilerare la trama per coloro che non l’hanno ancora visto, prendiamoci due ore per farci un sacco di risate con questa pellicola da vedere e rivedere, magari con un bel contorno di pop-corn e una fetta di torta fatta in casa con una ricetta speciale.