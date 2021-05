I dolci sono buoni sempre anche se ogni torta o dessert è adatta ad una stagione e occasione particolare. Avvicinandoci alla stagione calda, le torte gelato o con frutta e creme fresche sono da privilegiare.

Con la ricetta della “Key lime pie” le nostre merende e cene saranno allietate da questo dessert delizioso. L’ingrediente di base è il lime, agrume fresco e leggero che fa pensare all’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo agrume è l’ingrediente segreto per una torta fresca e buonissima pronta in poco tempo da conservare in frigo e perfetta per merende e come dessert estivo

Ecco gli ingredienti per preparare la torta fresca al lime:

250 g di biscotti al cioccolato (vegan se preferiamo);

120g di burro vegetale.

Per fare la crema:

latte di cocco, 1 lattina;

succo di 2 lime e scorza grattugiata;

½ cucchiaino di matcha;

280 ml di latte di mandorla;

5 cucchiai di amido di mais;

4 cucchiai di zucchero a velo.

Per la meringa:

235 ml di aquafaba (l’acqua di cottura dei ceci);

60g di zucchero a velo;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

¼ di gomma di Guar (facoltativo).

Preparazione della ricetta della Torta fresca al limone verde

Questo agrume è l’ingrediente segreto per una torta fresca e buonissima pronta in poco tempo da conservare in frigo e perfetta per merende e come dessert estivo. Ecco come prepararla una volta che abbiamo tutti gli ingredienti.

Tritiamo bene i biscotti nel mixer e poi amalgamiamo con il burro vegetale in una ciotola. Inforniamo a 180 gradi in una tortiera di 22 cm per 12 minuti, poi facciamo raffreddare.

Scaldiamo a parte il latte di cocco in un pentolino e aggiungiamo il succo dei lime. Uniamo latte di mandorla, amido, zucchero e matcha e versiamo nel latte di cocco e lime. Cuociamo per qualche minuto fino a far addensare e, dopo aver fatto raffreddare, versiamo la crema sulla base di biscotti. Decoriamo con le fette di lime e di meringa preparata in precedenza secondo la ricetta tradizionale.

Lasciamo riposare in frigo per qualche ora e poi serviamo.

Approfondimento

Con soli 2 avocado si può realizzare questa torta prelibata