È sorprendente ma quest’azione che tutti facciamo ci fa perdere velocemente l’abbronzatura, ecco invece 3 consigli per mantenerla più a lungo

È arrivata la tanto attesa bella stagione e con lei cresce la voglia di prendere un bel po’ di tintarella così da sembrare più belli e affascinanti.

Ma a quanti capita di esporsi al sole e di tornare a casa ustionati? E dopo alcuni giorni doloranti, il rossore si trasforma presto in pelle che va via.

Oggi spiegheremo come è sorprendente ma quest’azione che tutti facciamo ci fa perdere velocemente l’abbronzatura. In più daremo 3 consigli per mantenerla più a lungo.

I benefici del sole

Esporsi al sole fa bene alla salute, aumenta la produzione di vitamina D, un micronutriente fondamentale per la salute delle ossa, inoltre aumenta la produzione degli ormoni della felicità.

Tuttavia il sole infatti può anche essere il peggior nemico della salute della nostra pelle se preso in maniera spropositata. Infatti può causare mutazioni del DNA cellulare e degradare alcune proteine importantissime per l’elasticità della pelle, come collagene ed elastina. Questo favorisce la comparsa di rughe e l’invecchiamento precoce, oltre la comparsa di macchie scure sulla pelle.

I consigli per un’abbronzatura sana, intensa e duratura

Per una corretta abbronzatura la prima cosa fare è preparare la pelle all’esposizione, nei giorni precedenti effettuare un leggero scrub per eliminare gli strati di cellule morte. È importante scegliere uno scrub non troppo aggressivo. Applicare sempre sulla pelle olio e creme idratanti.

Curare l’alimentazione è un altro step indispensabile, ci sono infatti alcuni alimenti in grado di accelerare l’abbronzatura. Per conoscere quali è possibile cliccare qui.

Evitare di fare bagni caldi per un tempo prolungato, perché ciò favorisce la desquamazione. Meglio optare per una doccia con acqua tiepida con prodotti eudermici e non troppo aggressivi, magari a base di oli, per evitare di lavare via l’abbronzatura. Evitare inoltre di strofinare la pelle, ma piuttosto tamponarla per evitare di stressarla troppo.

Ma il gesto che tutti facciamo che ci impedisce di mantenere l’abbronzatura per tempi prolungati è l’uso dell’aria condizionata.

Ebbene, è sorprendente ma quest’azione che tutti facciamo ci fa perdere velocemente l’abbronzatura.

Essa infatti è la nemica numero uno della nostra abbronzatura in quanto secca la pelle intaccando il primo strato ovvero quello che ha preso colore. Il segreto per rimanere abbronzati più a lungo è cercare di evitarla completamente.