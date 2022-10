Che sport fare per dimagrire velocemente la pancia e per rassodare e tonificare

Come recitava quella famosa pubblicità con Renato Pozzetto? Il Natale quando arriva, arriva. E se è vero che siamo a metà ottobre, dovremmo incominciare a guardare la bilancia per capire il nostro peso.

Perché, in men che non si dica, saremo alle prese con aperitivi con la scuola dei figli, cene per scambio di auguri con gli amici. Così come pranzi per scambiarsi i regali con i parenti e via dicendo. Un tour de force per il nostro organismo e, soprattutto, per il nostro peso che sarà messo a dura prova.

Dieta e sport per dimagrire 5 kg sono una accoppiata vincente

Ecco perché è importante arrivare “preparati” in vista delle prossime festività, in modo da concedersi qualche strappo in più. Ovviamente, il primo obiettivo per dimagrire velocemente è quello di perdere calorie. E dieta e sport sono l’accoppiata vincente per dimagrire anche le gambe. Che sport fare per dimagrire velocemente la pancia?

Certo, c’è chi segue una dieta settimanale per dimagrire 10 kg in una settimana. E chi, più cautamente, una dieta per dimagrire 10 kg in un mese. Col freddo che sta per arrivare, a queste diete si dovrebbe abbinare l’attività fisica. Cercando di capire cosa fare in palestra per dimagrire e tonificare il corpo.

Gli aumenti delle utenze domestiche sono drammatici

Purtroppo bisogna, con un gioco di parole, fare “i conti con i conti”. Perché anche iscriversi in palestra ha un costo e la bolletta della luce raddoppiata non aiuta il nostro budget mensile. Per non parlare della bolletta del gas triplicata e che non sembra fermarsi.

Altro che palestra, poi, quando facciamo fatica a rispettare la spesa economica settimanale con il budget famigliare che ci siamo imposti. Però, questo non vuol dire che si debba rinunciare a fare qualche attività fisica.

Che sport fare per dimagrire velocemente la pancia e perdere peso

Tra gli sport che fanno dimagrire velocemente c’è certamente la corsa. Che a qualcuno potrebbe sembrare monotona, anche se, in realtà, ci sono degli allenamenti divertenti di corsa che fanno dimagrire e fare fiato. Anche andare in piscina aiuta. Il nuoto è un altro degli sport per dimagrire velocemente e rassodare e tonificare. Basta pagare il biglietto di ingresso, anche una sola volta a settimana, per avere qualche beneficio.

Camminare è anche importante per buttare giù peso. Ovviamente, non come se andassimo a passeggio, ma tenendo un passo accelerato e muovendo anche le braccia. Su internet si trovano tanti tutorial per vedere il modo migliore per farlo. Così come la bicicletta, che abbiamo in garage, è un altro sport nostro alleato per perdere peso. Come si vede, senza spendere molti soldi, possiamo iniziare subito a buttare giù peso e non solo in vista del Natale.

