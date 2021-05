Messenger è la funzione di messaggistica istantanea di Facebook. La utilizziamo per scambiarci messaggi privati con gli amici, per condividere video o per scambiare documenti. A volte, però, non riusciamo a parlare con uno dei nostri contatti. E il motivo è che potrebbe averci bloccato. Ma niente paura. È stato finalmente svelato il metodo per capire se qualcuno ci ha bloccato su Messenger.

Scopriamo chi ci ha bloccato

Apriamo l’app di Messenger su usiamo lo smartphone o l’icona con il fulmine in alto a destra se siamo collegati da pc. A questo punto scriviamo il nome del contatto con cui vogliamo interagire.

Proviamo a inviare un messaggio. Se Messenger ci risponderà “questa persona non è al momento disponibile”, significa che ci ha bloccato nella chat o nell’account.

Per capire se sono stati bloccati solo i messaggi cerchiamo il contatto su Facebook. Se il profilo ci appare normalmente è stata disattivata solo la chat. Se non troviamo neanche il profilo significa che ci ha disattivato.

Finalmente svelato il metodo per capire se qualcuno ci ha bloccato su Messenger: i trucchetti da imparare

Ora che abbiamo capito come scoprire se qualcuno ci ha bloccato, possiamo imparare qualche trucchetto per sfruttare al massimo le potenzialità di Messenger. Se siamo noi a voler bloccare qualcuno ci basterà aprire la conversazione con il contatto e cliccare sull’opzione “blocca messaggi on”.

Con Messenger possiamo anche mandare messaggi crittografati. Entriamo in chat, scegliamo il contatto con cui vogliamo parlare e premiamo su “conversazione segreta”. Potremo scegliere anche la durata del messaggio e farlo cancellare in automatico una volta letto.

Se abbiamo l’account di Facebook bloccato possiamo comunque continuare a utilizzare Messenger. Come? Scarichiamo l’app specifica e mettiamo come credenziali di accesso quelle che usiamo per il social network. Il sistema ci riconoscerà e potremo parlare tranquillamente in privato.

Se “finalmente svelato il metodo per capire se qualcuno ci ha bloccato su Messenger” è stato utile consigliamo anche la lettura di “in pochissimi conoscono queste funzioni segrete di Facebook che potrebbero rivelarsi molto interessanti per i nostri profili”.