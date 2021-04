Con i suoi quasi 3 miliardi di utenti attivi, Facebook è il social network più frequentato al mondo. Ma non sono molti gli iscritti che sanno sfruttarlo appieno e conoscono tutte le possibilità che offre. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scoperto che in pochissimi conoscono queste funzioni segrete di Facebook che potrebbero rivelarsi molto interessanti per i nostri profili. Ma dopo aver letto questo articolo non sarà più così.

Messaggi segreti e homepage personalizzata

Da qualche anno Facebook ha cambiato le funzionalità di Messenger, la sua app di messaggistica privata. Ma in pochi sanno che nella casella dei messaggi vengono salvati anche quelli che ci inviano gli sconosciuti. Per coprire se qualcuno fuori dalla lista dei nostri amici ci ha contattato basterà aprire la pagina “richieste di messaggi”.

Possiamo anche mandare messaggi segreti. Come? Entriamo in Messenger, clicchiamo sull’icona di scrittura e selezioniamo “segreta”. A questo punto attiveremo la crittografia e solo noi e il ricevente potremo vedere le conversazioni. In più abbiamo anche la possibilità di farle auto-eliminare dopo un intervallo di tempo stabilito.

Un’altra funzione interessante da scoprire è quella della personalizzazione della Homepage. Se siamo invasi da post poco interessanti possiamo creare delle liste di interesse in cui inserire amici o pagine che riteniamo utili. Quando apriremo la home compariranno solo quelle.

In pochissimi conoscono queste funzioni segrete di Facebook che potrebbero rivelarsi molto interessanti per i nostri profili: video e backup

Con Facebook possiamo anche salvare sui nostri dispositivi i video che ci sono piaciuti. Abbiamo due possibilità: la prima è quella di scaricare un app aggiuntiva come Save Facebook Videos. La seconda è quella di usare il servizio gratuito Facebook Video Downloader.

Se temiamo di perdere dati, foto e conversazioni proviamo a salvarli sul computer. Ci basterà cliccare su “Impostazioni Account” e poi su “Le tue informazioni”. A questo punto impostiamo il backup di tutti i dati e scegliamo di salvarli sotto forma di file HTML o JSON.

Se “in pochissimi conoscono queste funzioni segrete di Facebook che potrebbero rivelarsi molto interessanti per i nostri profili” è stato utile consigliamo anche “i tre segreti per guadagnare soldi con Telegram e un consiglio per farlo diventare la nostra entrata principale”.