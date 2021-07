Poco tempo fa abbiamo parlato di come lavare e salvare il colore dei nostri teli mare. Oggi parleremo di un altro problema che molto spesso ci affligge quando decidiamo di acquistare uno nuovo: quello dei fastidiosi e antiestetici pelucchi. Ma niente paura. É stato finalmente svelato il metodo infallibile per rimuovere i pelucchi dai teli mare nuovi. Ed è veloce e semplicissimo.

Impariamo a usare la lavatrice nel modo giusto

La prima operazione che dovremo fare è quella di lavare a fondo il telo mare nuovo. Ci servirà per rimuovere la polvere e le sostanze chimiche che si sono accumulate sulla superficie. Se abbiamo più teli mare dovremo anche dividerli tra bianchi e colorati: le fibre sintetiche sono diverse e vanno trattate con metodi differenti.

A questo punto dobbiamo caricare la lavatrice soltanto con i teli. Se sono bianchi possiamo procedere tranquillamente con il programma. Se sono colorati proviamo ad aggiungere nel cestello un bicchiere di aceto bianco insieme al detersivo. Manterrà stabili le fibre e salverà i colori. Ripetiamo il procedimento per i primi lavaggi e il gioco è fatto.

Finalmente svelato il metodo infallibile per rimuovere i pelucchi dai teli mare nuovi: il segreto è il nylon

È finalmente arrivato il momento di eliminare i pelucchi. E lo faremo sfruttando l’asciugatrice e un pezzo di rete di nylon che possiamo facilmente trovare in qualsiasi merceria.

Togliamo i teli appena lavati dalla lavatrice e prima di passarli in asciugatrice sbattiamoli per togliere i residui di tessuto più grandi.

A questo punto accendiamo l’asciugatrice, mettiamo i teli nel cestello e aggiungiamo anche il nylon. Durante il programma di asciugatura i pelucchi sbatteranno sulla retina e ci rimarranno attaccati. E non si formeranno più.

Un altro metodo altrettanto efficace per rimuovere i pelucchi è quello di trattare i teli prima del lavaggio. Mettiamo l’asciugamano nuovo in una bacinella con acqua tiepida, sale e aceto. Dopo due ore di trattamento passiamo in lavatrice e laviamo senza ammorbidente. Dovremmo aver risolto definitivamente il problema.