Un tempo il modo di comunicare era molto più dispendioso e in molti casi più lento e complicato. Si telefonava augurandosi di trovare in casa la persona cercata e si tendeva a fare brevi chiacchiere per evitare bollette salate. Per condividere immagini, invece, si scrivevano lettere o cartoline, dotate di francobolli e si doveva poi attendere a lungo la risposta.

Oggigiorno invece contattare una persona è una cosa molto più immediata ed economica. Basta una semplice connessione Internet e si comunica seduta stante.

Ciò grazie alle app di messaggistica istantanea soprattutto, come il diffusissimo WhatsApp. Attraverso lo stesso si ha infatti una comunicazione a 360 gradi e che sembra non arrestarsi mai nel rinnovarsi giorno dopo giorno.

Finalmente su WhatsApp questa divertente funzione che tutti stavamo aspettando ma che quasi nessuno ha notato

WhatsApp consente, oltre alle chiamate e videochiamate, di inviare anche messaggi vocali e di testo. Protagonisti della chat però non sono solo le parole, ma anche svariate immagini. Queste sono espressive degli stati d’animo provati e movimentano la conversazione. Ci sono le emoticon, per le quali abbiamo visto un metodo per ricercarle velocemente e senza sforzare la vista. Accanto a queste vi sono, poi, le gif animate ma soprattutto gli sticker. Questi ultimi sono immagini più grandi delle emoticon e anche più vari.

Negli ultimi tempi tutti hanno sviluppato una mania verso gli sticker, rafforzata dalla possibilità di crearne di personalizzati. Per farlo però bisognava ricorrere ad app esterne a WhatsApp e da scaricare, fatto che poteva dissuadere tanti.

La grande novità è che WhatsApp ha finalmente deciso di introdurre questa funzione al proprio interno, una grande svolta per tutti.

Ecco come fare

Per ora la funzione è presente solo su WhatsApp Web, ma presto dovrebbe approdare anche sull’app.

In ogni caso, possiamo cominciare a sfruttarla da lì per creare i nostri bellissimi sticker, che rimarranno poi salvati nella nostra galleria di quelli recenti.

Ricordiamo che collegarsi a WhatsApp Web è facilissimo e più pratico dopo l’ultima novità.

Una volta connessi dal sito via Web, sarà sufficiente aprire una chat e cliccare sul simbolo della graffetta, selezionare sticker e importare un’immagine.

Si avrà così accesso a un editor interno che consente di modificare l’immagine presente sul nostro pc e trasformarla in uno sticker personalizzato e unico.

Si potrà ritagliare l’immagine, aggiungervi altri oggetti come emoticon, scritte e disegni a mano libera. Insomma, spazio alla fantasia per sorprendere i nostri amici.

Una volta soddisfatti del risultato, basterà premere sulla freccia in basso e inviarlo.

Finalmente su WhatsApp questa divertente funzione che tutti stavamo aspettando ma che quasi nessuno ha notato, una novità che porterà tanto brio nelle nostre conversazioni.

Approfondimento

Molti ignorano di poter caricare il proprio telefono senza cavi, caricabatterie e corrente elettrica