Il sedano ha un utilizzo che è davvero poco noto. Può capitare che non a tutti piaccia il sedano, ma a coloro che ne fanno uso apporta dei veri benefici. Tuttavia salute a parte ha una proprietà particolare quasi sconosciuta e molto utile in cucina e non solo. È così è finalmente spiegato perché tutti stanno aggiungendo un pezzetto di sedano nelle preparazioni di cucina.

Il sedano per la salute

Questo ortaggio molto comune e apprezzato per il suo odore particolare, è anche un ottimo alimento che apporta non pochi benefici al nostro organismo, come ci insegna la Fondazione Umberto Veronesi. Se qualcuno soffre di gas nell’apparato digerente, il sedano fa proprio al caso suo. Le sostanze che contiene aiutano nel controllo della pressione sanguigna, soprattutto per chi soffre di ipertensione. Ha un forte potere diuretico e ci libera dai liquidi in eccesso. Ma è anche un ottimo antinfiammatorio.

Una particolare proprietà

Il sedano è un ortaggio molto utilizzato sia nella cucina invernale che in quella estiva. Preparare un’insalata di pomodori quando fa caldo, richiede l’aggiunta di alcuni “odori” fra cui anche il sedano tagliato sottile. Nel brodo vegetale, si aggiunge insieme alla patata, la cipolla, il pomodoro, la carota e altre verdure.

Ci siamo mai chiesti perché a volte nonostante la presenza di una grossa cipolla, non si avverte il suo odore nel brodo? Ebbene è proprio la proprietà del sedano, ma anche della carota, di assorbire gli odori, come ci rivela questo studio.

Finalmente spiegato perché tutti stanno aggiungendo un pezzetto di sedano nelle preparazioni culinarie

Un pezzetto di sedano nelle preparazioni culinarie, aiuta ad assorbire gli odori poco graditi. È ciò che capita quando si prepara un soffritto di cipolla, il cui odore pungente va dappertutto. Lo si può attenuare aggiungendo nell’olio un pezzetto di sedano.

Nel brodo vegetale abbiamo già visto la cosa va a meraviglia. Perché non provarlo quando si frigge il pesce, il cui odore non sempre risulta gradito. Ecco dunque finalmente spiegato perché tutti stanno aggiungendo un pezzetto di sedano nelle preparazioni di cucina.

Il sedano si rivela davvero un alimento ricco di proprietà benefiche e utile anche in cucina per qualche uso alternativo, così come anche la mela che assorbe gli odori della frittura.