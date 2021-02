La mela è considerata il frutto del benessere. Non per niente si dice “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Solo in Italia se ne contano circa 2.000 varietà. E non cambia solamente il colore della buccia. Anche consistenza, profumo, forme e misura. Anche gli usi della mela in cucina poi sono tantissimi: dal consumo a crudo, alle torte, fino ai risotti. Ma cosa se ne fa della buccia?

Se la mela è biologica e quindi non sono stati utilizzati anticrittogamici, pesticidi etc, la buccia può essere consumata. Per questo si consiglia sempre di acquistare verdura e frutta biologica.

Ma in verità delle bucce di mela si possono fare molte cose, anche quando non derivano da coltivazione biologica. Tra questi usi si passa dalla cucina alla cura del corpo, fino alla pulizia di casa. Vediamo inseme 3 usi delle mele tanto rari quanto sorprendenti.

In cucina

Oltre a farne la protagonista di meravigliosi dolci, la mela può essere usata come aiuto in altre preparazioni.

Per prima cosa è il frutto che contiene i livelli più alti di pectina. La pectina è un addensante naturale utilizzato per budini, confetture, creme. Il procedimento di estrazione della pectina dalla mela è molto semplice e si può vedere qui. Un altro aiuto che la mela può dare è mantenere morbidi e umidi altri dolci. Quando si prepara una torta e ne avanza una parte, è necessario conservarla per non farla asciugare. Conservando una fetta di mela accanto alla torta in un contenitore ermetico il problema è risolto. La mela contribuirà a mantenere umida e soffice la torta.

Maschera viso alla mela

La mela è davvero un frutto incredibile. Le proprietà contenute nella polpa e nella buccia la rendono una base eccezionale per una maschera viso fai-da-te. Prendiamo le mele più mature e frulliamole fino a ottenere una sorta di purea. Alla purea si può aggiungere dello yogurt bianco, oppure del miele, che hanno un’azione antiossidante e idratante. Non resta che stendere la maschera, aspettare 15 minuti e risciacquare.

Un consiglio: la varietà di mela più adatta a un’azione antinvecchiamento è la Granny Smith poiché particolarmente ricca di vitamine e antiossidanti.

Infine usiamo la mela per la pulizia di pentole e stoviglie incrostate di calcare. Basta mettere le bucce della mela in una pentola d’acqua e bollirle per qualche minuto. Quell’acqua sarà un ottimo disincrostante che farà tornare le pentole brillanti e lucenti.

Il principio essenziale è lo stesso dell’aceto di mele. L’acidità di questo frutto aiuta a sciogliere le impurità e addizionato al succo di limone è un trucco portentoso per pulire.