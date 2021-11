Gli aiuti economici che nella fase di emergenza economico-sanitaria hanno ricevuto i diversi lavoratori sono numerosi. Ancora oggi i diversi Enti offrono l’erogazione di alcuni sussidi per agevolare la ripresa economica e finanziaria del Paese. Un recente bando che interessa i lavoratori autonomi e libero professionisti prevede l’erogazione immediata di un assegno a fondo perduto. Si prevede l’erogazione di Bonus di 1.500 euro ai titolari di Partita IVA che presentano subito questa domanda in scadenza e che rientrano in specifici requisiti. Vediamo di seguito i dettagli del bando e la scadenza prevista.

Quali agevolazioni per chi apre una Partita IVA

Aprire una Partita IVA al giorno d’oggi richiede un’attenta analisi dei costi e dell’offerta. Il mercato del lavoro è sempre più competitivo e le recenti vicende economico-sanitarie hanno posto non pochi ostacoli a molti lavoratori. Ecco perché sempre più persone si domandano se è possibile fare un lavoro da dipendete e tenere aperta una Partita IVA contemporaneamente. Chi vuole tentare una nuova strada senza fare grandi investimenti, potrebbe optare per una tassazione agevolata. In un precedente articolo abbiamo a proposito spiegato come funziona il regime forfettario 2021 per Partita IVA. Chi invece una Partita IVA ce l’ha già, potrebbe invece approfittare di un interessante contributo regionale che mette a disposizione un assegno a fondo perduto di 1.500 euro.

Bonus di 1.500 euro ai titolari di Partita IVA che presentano subito questa domanda in scadenza

La Regione Valle d’Aosta ha pubblicato un bando rivolto ai titolari di Partita IVA che presentano domanda entro le ore 23:59 del 22 novembre 2021. Possono beneficiare del sussidio i titolari di Partita IVA che svolgono attività d’impresa (singola o collettiva), svolgono arte o professione o producono reddito agrario. Ai sensi dell’articolo 9bis della Legge regionale 15/2021 i richiedenti dovranno mostrare alcuni requisiti reddituali. Nello specifico, devono dimostrare di aver conseguito un fatturato inferiore ai 10.000 euro nel 2019 o nel 2020, se attivi.

L’ammontare del fatturato non dovrà essere tuttavia inferiore ai 5.000 euro in base alla dichiarazione IVA annuale o delle fatture emesse. Inoltre, gli interessati dovranno aver registrato una riduzione del fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ottobre 2020-marzo 2021 rispetto al fatturato dell’anno precedente. Gli operatori economici già attivi dal 1° gennaio 2019, potranno prescindere da simile riduzione. Inoltre, potranno beneficiarne coloro che al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda risultano regolarmente attivi.

La sede legale e operativa dei possibili beneficiari dovrà essere in Valle d’Aosta secondo i criteri che si riportano nel documento. Per i dettagli specifici è sempre necessario consultare il bando di partecipazione e compilare la domanda allegata. Il contributo che la Regione erogherà corrisponde a 1.500 euro a fondo perduto ed i beneficiari saranno selezionati in ordine cronologico di invio della domanda. Chi possiede tutti i requisiti, dunque, farebbe bene ad affrettarsi a presentare l’istanza in quanto la scadenza per l’invio è fissata al 22 novembre 2021.

