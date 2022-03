Chi non sogna di partire per andare a visitare posti sconosciuti, capitali d’arte e Paesi esotici? Staccare la spina dal lavoro, dagli amici e dalla famiglia per regalarsi 2 o 3 giorni all’estero sarebbe il toccasana per tutti. Ma non sempre le finanze permettono, però, di poter affrontare viaggi frequenti. Perciò nella maggior parte dei casi vengono limitati alle vacanze estive. Non solo Parigi, Barcellona e Londra, ma anche Praga, Lisbona e Londra potrebbero essere mete ambite per una vacanza di pochi giorni.

Viaggiare è una passione che costa cara?

Per un week end a Barcellona o Parigi serve spostarsi con l’aereo. Nella maggior parte dei casi un volo ha prezzi abbastanza alti. Ma i costi del biglietto aereo oscillano e anche molto. E se generalmente una tratta costa oltre 300 euro, è possibile anche trovarla a molto, molto meno. Basta avere l’accortezza di sapere cercare nel posto giusto e di scegliere il periodo migliore.

I prezzi del biglietto aereo sono influenzati da molti fattori, infatti. Il periodo in cui si viaggia è uno di questi: se si sceglie di volare in alta stagione sarà quasi impossibile trovare qualcosa a basso costo. Scegliere il posto numerato fa aumentare il costo del biglietto, ad esempio. Perchè se si viaggia in due e si vuole star vicini non si permetterà di riempire tutti i sedili a disposizione. Lasciare la scelta del posto alla compagnia permette di risparmiare anche 40 euro su un volo.

Non solo Parigi, Barcellona e Londra ma è possibile visitare tutte le capitali europee acquistando il biglietto aereo a meno di 20 euro in questo modo

Prenotare un biglietto per Parigi a 19 euro è possibile. Spendere meno di 40 euro per andata e ritorno anche. Ovviamente non si deve partire a ridosso di eventi importanti o in alta stagione. Ma se si sceglie, ad esempio, un fine settimana anonimo è possibile viaggiare in aereo spendendo meno che per un biglietto del treno. Esistono siti che comparano i prezzi dei voli delle diverse compagnie proponendo il più economico per una determinata tratta.

Molto spesso per tenere i prezzi così bassi, il viaggio proposto prevede almeno uno scalo. Solitamente non è così lungo da pregiudicare il viaggio ma anche se lo fosse fornirebbe l’occasione di visitare un posto in più in poche ore. In attesa della coincidenza per raggiungere la meta.

Come organizzare un week end all’estero spendendo pochissimo? Visitare uno dei siti che comparano i prezzi. Dare la località di partenza ma non la destinazione. In questo modo verrà restituita la panoramica di tutti i voli al prezzo più basso. E anche se si voleva, inizialmente andare a Parigi e si scopre che Dublino come meta costa meno, cambiare idea non sarà così difficile.