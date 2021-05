La “guerra” tra app di messaggistica ormai è sempre più accesa. E si combatte a colpi di nuove funzioni e aggiornamenti sempre all’avanguardia. WhatsApp su questo non si tira di certo indietro, continuando a offrire ai suoi utenti novità sempre all’ultimo grido. Le nuove privacy policy hanno spaventato moltissime persone, e la concorrenza serrata di Telegram e Signal inizia a farsi sentire.

Non solo. Anche Apple ha iniziato a correre ai ripari implementando sempre nuove funzionalità in iMessage.

Gli Esperti di Tecnologia della Redazione di ProiezionidiBorsa ne hanno già parlato diverse volte, soprattutto con l’ultima versione di iOS, la numero 15, in arrivo a breve.

L’app di messaggistica verde non sta però con le mani in mano. E ha deciso di lanciare a brevissimo una nuova funzione per il popolare client di chat. Finalmente arriva un aggiornamento di WhatsApp molto atteso che rivoluziona una funzione utilizzata da tutti.

In versione beta

Gli utenti che hanno accesso al programma per Android in versione beta, cioè di prova, di WhatsApp avranno potuto notare un’interessante novità. La versione interessata è la 2.21.11.1 e inserisce un’opzione molto utile per gestire le chat archiviate.

Per chiarezza, le chat archiviate sono quelle che non compaiono nella classica visualizzazione a elenco dell’app. E che invece sono posizionate in fondo alla schermata. Oppure in cima effettuando uno swipe.

Queste chat sono molto comode per “nascondere” conversazioni a cui si tiene particolarmente o che si vogliono lasciare segrete senza cancellarle. Ma c’è un difetto. Ovvero se si riceve un nuovo messaggio in quella chat, automaticamente questa uscirà dall’archiviazione e tornerà di nuovo visibile in bella mostra.

Finalmente arriva un aggiornamento di WhatsApp molto atteso che rivoluziona una funzione utilizzata da tutti. Ebbene, grazie a questa nuova funzione nella versione beta anche in caso di nuovi messaggi la chat rimarrà archiviata e silenziata a prescindere. Nelle impostazioni è possibile impostare questa opzione come predefinita.

Questo aggiornamento non è ovviamente ancora disponibile per il grande pubblico. Né si ha una data precisa di uscita. Probabilmente entro qualche settimana tutti gli interessati potranno scaricarlo direttamente dal Play Store senza ulteriori passaggi particolari.