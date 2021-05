Da pochissimo è uscita la nuova versione di iOS, la 14.5, che ha portato una ventata di nuove funzioni e opzioni. Tra le tante, le più importanti da ricordare sono sicuramente le nuove voci per Siri e la sua intelligenza potenziata, lo sblocco dell’iPhone con Apple Watch e le nuove opzioni di privacy per le applicazioni. Grazie a tutto ciò, iOS si conferma uno dei sistemi operativi più attenti alle necessità dell’utenza e solidi nell’esperienza d’uso quotidiana.

Ma Apple non è un’azienda a cui piace rimanere con le mani in mano: negli ultimi mesi si sta lavorando e l’ultimo aggiornamento per iPhone è già in arrivo, ecco cosa aspettarsi da iOS 15. Questa nuova versione avrà molte novità importanti e si propone come un vero “game changer” sotto tantissimi aspetti, sia grafici che software.

Quando uscirà

C’è purtroppo da attendere qualche settimana ancora, perché la presentazione di iOS 15 avverrà ufficialmente al WWDC in programma dal 7 all’11 giugno. Come lo Spring Loaded, anche questo sarà un evento totalmente in remoto e in videoconferenza. Una modalità alla quale Apple ci ha ormai abituato e che si sta rivelando effettivamente efficace anche da un punto di vista comunicativo.

Le novità principali riguarderanno, stavolta, gli iPad, che con iOS 15 saranno ulteriormente avvicinati agli iPhone tramite l’inserimento dei widget. Poiché le prime indiscrezioni parlano di una release disponibile da iPhone 7 in poi, è lecito intuire che anche gli iPad di sesta generazione saranno interessati da questo upgrade del software.

Le novità principali

Oltre all’arrivo dei widget anche su iPad, il centro di controllo verrà completamente ridisegnato per offrire un’esperienza graficamente molto più vicina a MacOS Big Sur. Anche il centro notifiche subirà sostanziali modifiche, con queste ultime che saranno sempre più intelligenti e integrate nel sistema. Le novità riguarderanno anche la schermata di blocco arricchita con alcune nuove funzioni che sfrutteranno anche Face ID.

Ancora, l’ultimo aggiornamento per iPhone è già in arrivo, ecco cosa aspettarsi da iOS 15. Si aggiungono nuove funzioni vocali per iMessage che prenderanno spunto da Clubhouse e Spaces. Inoltre, miglioramenti e potenziamenti ulteriori coinvolgeranno anche le opzioni di privacy.