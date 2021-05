C’è chi le usa per arredare casa, chi per i fiori e chi per divertirsi armeggiandosi di tanta creatività. Riscovare vecchie damigiane è la moda del momento per riciclare e riutilizzare oggetti che altrimenti farebbero solo da ingombro. In pochissimi sanno, però, che ci sono damigiane che possono valere una fortuna singolarmente. Oltre 200 euro per pezzo, incredibile a credersi. Prima di riciclare corriamo a ritrovare le vecchie damigiane in casa perché alcune di queste valgono oltre 200 euro sul mercato dell’usato.

Prima di riciclare proviamo a rivendere

Cosa hanno di speciale le damigiane antiche per essere vendute a prezzi così alti? Sono fatte a mano e, come tali, sono pezzi unici. Alcune di queste sono ricercate da collezionisti di tutto il mondo, specialmente americani. Perciò, prima di provare a riciclare una damigiana proviamo a rivenderla su siti dell’usato, come eBay, o di prodotti artigianali, come Etsy. Ma come riconoscere se la damigiana che possediamo vale una fortuna? Esiste un particolare impensabile per riconoscere se è fatta a mano: il becco.

Guardiamo con attenzione il becco

Le damigiane antiche fatte a mano hanno delle imperfezioni uniche che le distinguono dalla regolarità di quelle moderne. Il becco, infatti, non è per nulla simmetrico. Presenta i tratti unici di una lavorazione a mano del vetro soffiato. Ci basterà osservare questo tratto per capire se la nostra damigiana ha valore sul mercato. Da qui alla vendita è un attimo, ma ci sono alcuni consigli per orientare il nostro prodotto verso acquirenti di tutto il mondo.

I consigli per vendere una damigiana antica al miglior acquirente

Ecco perché prima di riciclare dovremmo provare a rivendere. Diamo la possibilità a chi è in Italia di provare curiosità per il nostro oggetto, ma cerchiamo di allargare la vendita al mondo intero. Come riportato sopra, i collezionisti americani vanno pazzi per la damigiana antica. Ci basterà, quindi, armarci del nostro inglese e fare annunci sui maggiori siti di vendita dell’usato e dell’artigianale. Fra questi i più conosciuti sono Etsy ed eBay. Corriamo a ritrovare le vecchie damigiane in casa perché alcune di queste valgono oltre 200 euro sul mercato dell’usato.

Approfondimento

