Negli ultimi anni, grazie anche ai colossi dello streaming online come Netflix, i paesi europei hanno cominciato a produrre film e serie tv molto interessanti, che hanno avuto successo oltre i confini nazionali. Infatti se prima eravamo abituati a vedere solamente prodotti statunitensi, oltre ovviamente a quelli italiani, ad oggi le cose non stanno più così. La competizione in questo senso è più viva che mai, per la gioia di tutti gli appassionati di cinema.

Le serie europee

E non a caso negli ultimi tempi le serie televisive che hanno avuto grande successo in Italia non sono state solamente americane ed inglesi, ma anche spagnole e francesi. Basti pensare a La Casa di Carta ad esempio, ma ce ne sono anche altre che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Come appunto quella di cui parleremo oggi, e che uscirà con nuovi episodi tra pochi giorni sulla piattaforma più famosa di streaming. Infatti ecco finalmente annunciata da Netflix l’uscita della seconda parte della serie francese che ha appassionato tutta Europa.

Lupin

Lupin è una serie televisiva francese andata in onda su Netflix lo scorso gennaio, ispirata ovviamente ai celebri libri di Leblanc. Si tratta di un poliziesco avvincente, che vede come protagonista l’attore Omar Sy, già molto noto per la sua partecipazione nel rivoluzionario film Quasi amici. Come è successo per altri prodotti Netflix, la serie è stata divisa in due parti, e difatti a gennaio è andata in onda solamente la prima. Nonostante ciò le prime cinque puntate pubblicate pochi mesi fa sono riuscite ad appassionare tantissime persone, in tutti i paesi europei e non solo.

Ed infatti già dopo poche settimane dall’uscita tutti hanno cominciato ad indagare, cercando di capire quando sarebbe diventato possibile vedere la tanto attesa seconda parte. Ebbene, a sorpresa, i produttori hanno annunciato che il prossimo undici giugno, il ladro gentiluomo tornerà con altre cinque puntate, disponibili sulla piattaforma di streaming. Ma non è finita qui, difatti oltre a questa tanto attesa notizia, trapelano anche informazioni riguardo la conferma per una seconda stagione. Che secondo alcune indiscrezioni sarebbe già in pre produzione. Ecco dunque finalmente annunciata da Netflix l’uscita della seconda parte della serie francese che ha appassionato tutta Europa.