Tantissime donne sono propense a pensare che il reggiseno sia un indumento scomodo di natura. Non avendo mai trovato il reggiseno comodo e confortevole si pensa che non esista. Quindi sono sempre di più le donne che si abituano all’idea che indossare un reggiseno sia sinonimo di scomodità e malessere. Non molte sanno però che portare un reggiseno sbagliato può causare disturbi e stress. Perché la realtà è che esiste il reggiseno giusto per ognuna di noi, comodo e confortevole, e chi non lo ha ancora trovato ha sempre scelto quelli sbagliati.

Chiunque abbia avuto fastidi a causa del reggiseno probabilmente ha scelto quello sbagliato e dovrebbe seguire queste semplici dritte per trovare taglia e coppa perfette

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Trovare il reggiseno perfetto per noi non è semplice. Soprattutto se non si vuole spendere un patrimonio. Le grandi marche ormai producono e commerciano reggiseni con taglie standard e se non si rientra in quelle taglie può essere difficile trovare il reggiseno adatto a noi. Difficile ma non impossibile.

In Italia le taglie di reggiseno sono misurate in numeri e in lettere. Il numero indica la misura della circonferenza sotto il seno, la lettera indica la misura della coppa e, quindi, la grandezza del seno vero e proprio.

Ecco alcune semplici dritte per trovare taglia e coppa perfette

Pertanto chiunque abbia avuto fastidi a causa del reggiseno probabilmente ha scelto quello sbagliato e dovrebbe seguire queste semplici dritte per trovare taglia e coppa perfette.

La prima cosa da fare è misurarsi con un metro da sarto. Le misure che si dovranno avere sono la circonferenza del sottoseno e quella del seno. Una volta avute queste misure si può iniziare la conversione.

Sottoseno:

a) 66/70 cm: taglia 1;

b) 71/75 cm: taglia 2;

c) 76/80 cm: taglia 3;

d) 81/85 cm: taglia 4;

e) 86/90 cm: taglia 5;

f) 91/95 cm: taglia 6.

Coppa

Dopo aver misurato la circonferenza del seno e sottoseno, è necessario verificare le due misure. Si sottrae la misura del sottoseno alla misura del seno per trovare la misura della coppa. Ogni 2,5 cm di differenza la coppa cambia:

a) differenza di 0 cm: coppa AA;

b) differenza di 2,5 cm: coppa A;

c) differenza di 5 cm: coppa B;

d) differenza di 7,5 cm: coppa C;

e) differenza di 10 cm: coppa D.

Facciamo un esempio pratico. Se la misura del nostro sottoseno è 73 cm e quella del seno è 78, la nostra taglia sarà una 2B. Invece, se la misura del sottoseno è 78 e quella del seno è 81, la nostra taglia sarà una 3A.

Approfondimento

I consigli essenziali che tutti dovrebbero seguire per avere un armadio sempre in ordine e organizzato al dettaglio