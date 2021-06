Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, anche in cucina bisogna adeguarsi.

Sia per quanto riguarda l’atto del cucinare, sia per le ricette. Le preparazioni lunghe e laboriose, infatti, non sono più sostenibili. Con il caldo, meno si sta ai fornelli e meglio è.

Per questo è più consigliato elaborare ricette più semplici, veloci e fresche, ed oggi ne vedremo alcune.

Infatti, ecco i 3 primi piatti più buoni dell’estate da preparare in pochi minuti per soddisfare anche i palati più esigenti.

Melanzane, scamorza e noci

Questo è un piatto super veloce, da preparare al volo, giusto il tempo della cottura della pasta.

Dopo aver fatto perdere un po’ di acqua di vegetazione alla melanzana, possiamo tagliarla a dadini e farla rosolare con uno spicchio d’aglio.

Poi aggiungiamo la passata di pomodoro, un po’ d’acqua e lasciamo cuocere. Cotta la pasta, scoliamola nel sughetto ed aggiungiamo la scamorza a dadini. Amalgamiamo finché non si scioglie, aggiungendo un po’ di noci per dare un tocco di croccantezza.

Pesto di zucchine e mandorle con speck croccante

Ora passiamo ad un piatto fresco, delicato e cremoso, molto semplice da preparare. Innanzitutto, grattugiamo e lasciamo scolare delle zucchine. Fatto ciò, inseriamole in un mixer con foglie di basilico, mandorle, parmigiano, sale e olio evo a filo.

Dopo di che facciamo rosolare lo speck in una padella senza aggiungere grassi come l’olio. Una volta cotta la pasta, aggiungiamo il pesto, un pochino di acqua di cottura ed infine lo speck croccante.

Il piatto dell’estate

La regina delle ricette estive è sicuramente l’insalata di riso. Un piatto fresco, gustoso ed estremamente personalizzabile. Infatti, basterà cuocere e lasciar raffreddare il riso, per poi inserirci i condimenti che preferiamo di più. Per il riso, l’ideale è la varietà parboiled, che non scuoce mai.

Per i condimenti si va dalla verdura, agli ortaggi, ai sottaceti, al pesce, ai formaggi e chi più ne ha, più ne metta. Oltre alla bontà, è anche molto comoda perché possiamo tenerla in frigo per un paio di giorni e fare due pasti cucinando una volta sola.

