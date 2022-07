All’oroscopo c’è chi ci crede e chi no, ma per gli appassionati di segni zodiacali, conoscere il modo in cui le stelle possono influenzare l’andamento della giornata è un aspetto importante. Di sicuro, sappiamo che l’oroscopo si definisce come “l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento”.

Dunque, come succede per la superstizione, a eventi imprevedibili si associano delle coincidenze quasi magiche, che alludono alla sfera astrale ma anche spirituale. Inoltre, secondo alcune credenze, alcuni aspetti caratteriali delle persone possono essere individuati grazie all’appartenenza o meno di un determinato segno zodiacale. Secondo gli esperti in materia, queste caratteristiche influenzerebbero addirittura sulla possibilità o meno di stringere rapporti e relazioni. Ad esempio, ci sono alcuni segni zodiacali che risultano sempre opposti e che non si capiranno mai, secondo le stelle.

Ad ogni modo, le previsioni astrali fanno ben sperare per alcuni segni, per mesi messi all’angolo dalla cattiva sorte. Infatti, finalmente 3 segni saranno travolti dalla fortuna nelle prossime settimane. Dopo il Leone e la Vergine che aiutati da una Luna crescente hanno brillato come non mai, ora la ruota gira a favore di altri segni dello zodiaco.

E finalmente 3 segni saranno travolti dalla fortuna grazie a Marte e Mercurio in armonia e la Luna che porta soldi e successo

Parliamo di Bilancia, Scorpione e Sagittario. 3 segni dalla forte personalità che nei prossimi giorni potranno recuperare le forze e le energie disseminate qua e là nei mesi scorsi.

Marte e Mercurio sono in “sestile”, dicono gli esperti. Ovvero in armonia assoluta e questo si traduce in un periodo di grandi soddisfazioni un po’ per tutti. In particolare, Bilancia, Scorpione e Sagittario saranno favoriti anche dalla Luna ed è per questo che potranno godere di giornate propizie e decisamente positive su tutti i fronti.

Per i nati sotto il segno della Bilancia, questi sono giorni di riflessione, di conti che finalmente tornano e di nuove opportunità lavorative che si dispiegano pian piano. La Luna che inizialmente ha creato un po’ di scompiglio, ora torna per illuminare il cammino con meno stress e meno ansia. Attenzione, però, alle spese inaspettate. Bisognerà ponderare bene nuovi acquisti o spostamenti. Tutto sommato, però, le prossime settimane si chiuderanno in bellezza.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione, invece, si consiglia di puntare tutto sul lavoro. Gli esperti sostengono che questo è un buon momento per concludere affari o proporre un aumento in vista del prossimo autunno. Ci si sentirà più sicuri e convincenti. La fortuna assiste e le probabilità di raggiungere i traguardi sperati è piuttosto alta.

Infine, i nati sotto il segno del Sagittario saranno dei veri latin lovers. Una luce nuova e affascinante illuminerà lo sguardo di questo segno per tutta l’estate. Sul lavoro, invece, non mancherà qualche dissidio, ma tutto potrebbe risolversi rapidamente nel giro di qualche giorno. Tuttavia, i prossimi 15 giorni di luglio passeranno con felicità e spensieratezza.

Lettura consigliata