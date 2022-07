Luglio è arrivato e per moltissimi Italiani questo mese vuol dire solo una cosa. Si chiama mare, spiagge, bagni e abbronzatura. Nel nostro Paese siamo fortunatissimi dato che abbiamo più di ottomila chilometri di costa e moltissimi paesi costieri. Inoltre, abbiamo la possibilità di scegliere tra Nord, Centro e sud. Possiamo che scegliere una spiaggia con la sabbia, con le pietre, con stabilimenti balneari o più selvaggia.

Dalla Scala dei Turchi a Santa Cesarea

Quali sono le migliori spiagge?

Se pensiamo ad un costone interamente bianco, argilloso e calcareo che ci ricorda una scenografia naturale abbiamo subito in mente la Scala dei Turchi. Siamo a Realmonte e la letteratura italiana ha scelto questo luogo per ambientare molteplici romanzi. Pensiamo solo ad Andrea Camilleri che sulla Scala dei Turchi ha fatto succedere tantissime cose.

Invece, se dalla Sicilia passiamo al Salento non possiamo non pensare all’iconica Santa Cesarea. Si tratta di un’insenatura in cui c’è una importantissima località termale. Già in voga dall’inizio Novecento, Santa Cesarea presenta un mare realmente azzurrissimo, ceruleo. Luogo di sorgenti, questa perla salentina è ricca di natura e bellezza.

Le migliori spiagge soleggiate dal mare azzurro e cristallino da esplorare nel Mediterraneo in Italia

Nell’Italia centrale troviamo anche delle meraviglie sul mare. In questo caso, ci dirigiamo in provincia di Pesaro e troviamo Fiorenzuola di Focara. Dante conosceva persino la sua spiaggia e decantava le bellezze architettoniche del borgo che troviamo sulla sua collina. Vicino a Sorrento troviamo Marina piccola che per prima cosa va ammirata dall’alto. Vedremo aliscafi e battelli pieni di turisti da ogni parte del mondo andare verso la Costiera o Capri, ma se ci concentriamo vedremo un mare trasparente e cristallino.

Infine, non possiamo non parlare di una spiaggia toscana. La Costa degli Etruschi è un susseguirsi di meraviglie e tra Populonia e Piombino c’è forse quella che sconvolge di più il visitatore. Parliamo della Buca delle Fate, una baia raggiungibile percorrendo sentieri naturali che passano nella macchia mediterranea. La zona si chiama Costa degli Etruschi proprio perché questo antico popolo ha lasciato innumerevoli resti nella zona. Ci sono persino due parchi archeologici a testimonianza della loro forte presenza: a Baratti e a Populonia.

Approfondimento

Pochissimi lo comprano al supermercato ma questo è l’olio migliore del Mondo