Filler all’acido ialuronico o trucco permanente? Ecco il costo e qual è il migliore per le labbra

Vorresti dare una nuova forma e più corposità alle tue labbra e stai pensando a un trattamento estetico. Non sai scegliere tra il filler e il trucco permanente? Ecco tutte le caratteristiche e i costi di entrambi.

Forse hai sempre avuto le labbra sottili, oppure si sono assottigliate con il tempo. Questo non ti piace, perché vorresti una bocca più carnosa e voluttuosa. Per cui stai facendo un pensiero nei confronti di conosciuti interventi estetici finalizzati all‘aumento del volume delle labbra. Come il filler all’acido ialuronico. Hai sentito anche parlare del trucco permanente e vorresti saperne di più, su costi e trattamento, per così prendere la decisione giusta. E fare la scelta migliore e al caso tuo. Ti aiutiamo subito fornendoti informazioni e consigli.

Differenze tra i due trattamenti

I filler labbra a base di acido ialuronico sono una pratica diffusa da tempo. Permettono piccoli ritocchi mirati al miglioramento dell’aspetto delle labbra. Si tratta di iniezioni di acido ialuronico che vanno a riempire le mancanze facendo apparire la bocca più piena, voluminosa e turgida. Dopo l’applicazione di una pomata anestetica, viene effettuata l’iniezione, che è indolore. I risultati sono immediatamente visibili e, in base al tipo di acido ialuronico e alla velocità di assorbimento, possono avere varia durata, tra i 2 mesi sino ai 2 anni. Il trucco labbra permanente è, invece, una tecnica di dermopigmentazione. Viene effettuato un tatuaggio con un dermografo che può avere effetto rimpolpante e di riempimento oppure richiamare un effetto rossetto. La durata è temporanea e variabile su caratteristiche personali, come il tipo di pelle, e su incidenze esterne, come l’esposizione solare.

Quanto costa rifare le labbra?

Per quanto riguarda i filler all’acido ialuronico, i costi possono partire in media dalle 250 € come minimo. Per arrivare a un massimo di 1.000 € euro. Se invece ti interessa il trucco labbra permanente, tatuare solo il contorno ti costerà tra 400 e 600 € euro. Se, invece, opti per la tecnica del riempimento, spenderai tra 600 e 900 €.

Filler all’acido ialuronico o trucco permanente?

Ora hai le informazioni che ti servono per cui puoi cominciare a riflettere su quale trattamento sia ideale per te. Per soddisfare le tue esigenze di vederti più bella allo specchio grazie a labbra piene e più gonfie. Dunque filler all’acido ialuronico o trucco permanente? Dipende da cosa vuoi. Il migliore potrebbe essere il primo, data anche l’iniezione nel corpo di una sostanza naturalmente prodotta dall’organismo. In caso di titubanze, potresti inoltre optare per un trattamento di breve durata, che dopo un paio di mesi ti restituirebbe le labbra di prima. Se invece il tuo problema sono labbra sottili e bianche e sei abituata a usare molto make up, un trucco permanente effetto rossetto potrebbe aiutarti.