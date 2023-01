Meglio mangiare il pane o la pasta? La risposta non è scontata come credi

I carboidrati sono un nutriente molto importante per il nostro organismo. Il pane e la pasta sono due delle principali fonti di questi nella nostra alimentazione. Li mangiamo quasi tutti i giorni e c’è chi li consuma anche a cena. Ma qual è meglio consumare in maggiori quantità? Scoprilo adesso, ci vorranno non più di due minuti.

Meglio mangiare il pane o la pasta? Cerchiamo di rispondere a questa domanda in poche parole. Prima di tutto, molte persone si chiedono quale faccia ingrassare di più. La risposta è che la pasta contiene più calorie del pane.

Ciò non vuol dire che si debba preferire quest’ultimo. La risposta, anzi, è più complessa di quel che sembra a prima vista.

Meglio mangiare il pane o la pasta?

Spesso diamo troppa importanza alle calorie piuttosto che ad altri valori molto più importanti. Infatti, per capire quale sia meglio prediligere tra pane e pasta, è importante tenere conto dell’indice glicemico. Quest’ultimo misura la capacità di ciascun alimento di aumentare il livello di glicemia nel sangue.

Il pane ha un indice glicemico maggiore della pasta e allo stesso tempo contiene meno proteine. Ecco perché dovresti preferirgli di gran lunga la pasta e mangiarla più spesso come fonte di carboidrati. Vuoi risparmiare il più possibile? Opta per quella più conveniente in base al rapporto qualità/prezzo.

Ricorda però che se hai esigenze nutrizionali particolari dovresti contattare un medico che possa guidarti tramite un percorso alimentare studiato appositamente per te.

Attenzione ad evitare gli estremismi alimentari

Ciò che abbiamo detto non vuol dire che si debba evitare di mangiare il pane. I nutrizionisti raccomandano sempre di mangiare un po’ di tutto ma con moderazione.

Si specifica che le considerazioni appena fatte valgono unicamente per il pane bianco e per la pasta bianca. Quelli prodotti con farine integrali o di segale hanno valori nutrizionali diversi e richiederebbero pertanto di ampliare ulteriormente il discorso.

Pasta al dente o ben cotta?

Si consiglia di cuocere la pasta al dente, in modo tale da renderla più digeribile.

Inoltre, una cottura adeguata permette di conservare al meglio tutto i nutrienti presenti all’interno di questo alimento. Quindi, ci sono almeno due buoni motivi per evitare di cuocere troppo la pasta.

Lettura consigliata

Attenzione ora ai BTP! Potrebbero arrivare scoppole dalle Banche centrali! Ecco come parare il colpo