Fianchi snelli e pancia piatta con il trucchetto di Noemi che con 5 minuti è super tonica

Forma tonica e ottima resistenza sono le splendide fortune di un corpo allenato. E come risultato può essere più rapido del previsto se troviamo il metodo adatto a noi.

Stare in forma ed avere una vira pieni di impegni non è sempre facile. Ma non dobbiamo nemmeno credere a delle vite piene di rinunce. Basta semplicemente trovare la via più adatta alle esigenze del proprio corpo. Alle volte può riuscire paradossalmente grazie non a una ridistribuzione dei pasti. È stato il segreto di Virginia Raffaele, che non ha avuto problemi a svelare il suo regime alimentare.

Poi c’è però la fase dell’allenamento. Anche in questo caso è sbagliatissimo ritenere che un corpo tonico e salutare ci costi lunghe corse al mattino presto e sofferenze senza fine. Il trucco anche in questo caso può consistere semplicemente in un approccio diverso. Si potrebbe trattare del cosiddetto metodo o protocollo Tabata, ed è semplicemente il segreto per avere fianchi snelli e pancia piatta con il trucchetto di Noemi che migliora il girovita. Ma cosa ha di particolare questo metodo?

Pochi esercizi ma super concentrati

Il protocollo Tabata nato intorno agli anni ’90 per merito dell’omonimo professore giapponese. Il principio guida di questo allenamento è quello di concentrare un’alta intensità di allenamento in pochissimo tempo. 4 o 5 minuti al giorno, non di più. E per non più di due volte a settimana. Le sessioni sono 8, molto rapide, e finalizzate a velocizzare il metabolismo aumentando resistenza e massa magra. Ma attenzione, perché come metodo è sconsigliato per quanti stanno iniziando ora ad allenarsi, perché potrebbe risultare eccessivamente intenso. Si tratta di 8 sessioni di esercizi della durata di 40 secondi, intervallati l’uno con l’altro con appena 10 secondi di recupero. Anche se in questo caso più di che di recupero sarebbe meglio parlare semplicemente di pausa. Ciò però significa che chi si allena riesce a mantenere lo sforzo per tutto il periodo di riferimento.

Quali esercizi prevede questo allenamento? Certamente affondi, ma anche piegamenti sulle braccia, air, front e goblet squat, ma anche step up e body row. Insomma, il forte lavoro anaerobico proposto ha conseguenze anche sul meccanismo aerobico e avrebbe ottime conseguenze sul dimagrimento. Ciò che è certo è che un allenamento così provante e che Noemi affronta per essere sempre in forma deve passare per il consenso di un esperto, che ci potrà consigliare se il nostro corpo è preparato per un esercizio del genere.

Di positivo c’è che potremmo aver trovato un allenamento che non occupa molto tempo, che possiamo realizzare al chiuso in casa e che si potrebbe integrare con altre attività all’aperto. Essere in sovrappeso non deve certo rovinarci la vita, semmai dovremmo capire se c’è qualche motivo che non sia esclusivamente alimentare. Ad esempio il celebre Ed Sheeran ha dichiarato di recente di soffrire di binge eating, una forma molto particolare di sovra-alimentazione. Ma ha deciso di condividere la sua esperienza anche per essere un buon esempio per i milioni di fan in tutto il Mondo.