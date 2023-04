Con un anno alle spalle non proprio entusiasmante, l’azienda HERA si presenta al mercato con azioni impostate al rialzo e col dividendo superiore al 4%. La riscossa della utility bolognese, quindi, potrebbe essere molto vicina. L’importante è che i supporti continuino a reggere alle pressioni ribassiste.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Qualunque sia l’indicatore utilizzato la società è una di quelle più sottostimate a Piazza Affari. Ad esempio, il rapporto “enterprise value to sales” è di 0,58 per l’anno 2023. Solo il rapporto tra prezzo e utili è leggermente inferiore alla media dell’indice italiano.

Tuttavia, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Inoltre, cosa molto importante, le previsioni degli analisti sullo sviluppo dell’attività sono abbastanza concordi. Si tratta della conseguenza di una buona visibilità legata all’attività del gruppo oppure di una buona comunicazione della società con gli analisti.

Secondo le raccomandazioni degli analisti, quindi, il consenso medio è accumulare, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Infine, la società è di interesse per chi è a caccia di dividendi interessanti. Alla chiusura del 26 aprile, infatti, il rendimento del dividendo che verrà staccato a giugno è pari a circa il 4,5%.

Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.

Dal punto di vista dei fondamentali, però, il titolo HERA presenta alcune criticità. Secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono basse. Inoltre, la situazione finanziaria e la redditività sono inferiori sia a quelle dei competitors che della media italiana.

Azioni impostate al rialzo e col dividendo superiore al 4%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 26 aprile a quota 2,702 €, in ribasso dello 0,90% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e punta gli obiettivi indicati in figura. Per le prossime sedute monitorare con attenzione il supporto in area 2,645 €. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’inversione ribassista. In caso contrario area 3,3 € potrebbe non essere un miraggio.

Articoli che potrebbe essere di interesse

Il messaggio inviato dai mercati azionari sembra chiaro e forte: ora si scende!

Dove mettere i soldi per farli fruttare per pochi mesi anziché tenerli fermi sul libretto o sul conto corrente?