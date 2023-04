Tutti pazzi per la dieta di Virginia Raffaele: pazzesco sapere quello che mangia per colazione

Se ci sentiamo ossessionati dalle questioni alimentari, e se crediamo che la giornata debba iniziare con delle rinunce, forse ci farà piacere scoprire le abitudini alimentari dei volti più noti. Tutti pazzi per la dieta di Virginia Raffaele, andiamo a vedere perchè.

Non è un segreto che vivere in Italia per una persona di successo che tiene alla forma fisica è molto difficile: i peccati di gola si potrebbero sprecare ad ogni pasto. La stessa Monica Bellucci in passato ha dichiarato che se tornasse a vivere nella sua Città di Castello in Umbria, probabilmente peserebbe 10 kg in più. Per questo sorprende in positivo sapere le abitudini alimentari di Virginia Raffaele, e vedere che rivendica con orgoglio ciò che si mangia durante la giornata. Sono tutti pazzi per la dieta di Virginia Raffaele: un ottimo spunto per questa primavera ed estate.

Una colazione fantastica

Non si può certo dire che Virginia Raffaele sia in uno stato poco invidiabile. Sconvolge tutti non solo per il suo sorriso luminoso, ma anche per il corpo in forma splendente. Non ha nulla da invidiare a nessuno. Eppure, il trucco lo ha rivelato lei stessa, e non è fatto di rinunce e di drammi, ma semplicemente di una gestione intelligente nel bilanciamento dei pasti. L’ha ribattezzata in passato la dieta della colazione. In cosa consiste?

Come consigliato da molti, la colazione ha un ruolo cruciale nel nostro benessere. E se in molti dicono di non avere tempo la mattina, forse dovrebbero prestare ascolto a cosa mangia Virginia Raffele. A sentirne è un mix tra colazione continentale e qualche chicca naturale: marmellata di mirtillo, miele, uova e ricotta, ma soprattutto frutta e pane tostato.

Se ci pensiamo bene preparare queste delizie non costa troppo né in termini economici che di tempo. Sono tutti prodotti pronti, a parte il tempo necessario per cuocere l’uovo e tostare il pane.

Inoltre come sa qualsiasi risparmiatore previdente non dobbiamo vedere i “costi” nel breve termine, ma i vantaggi complessivi. Avere un’alimentazione completa e variegata aiuta il corpo a mantenersi attivo durante tutto il giorno, evitando tendenzialmente i morsi della fame che ci potrebbero colpire all’improvviso. Certo molti utilizzano il trucco del dentifricio che ha svelato Matthew McCounaughey, ma sarebbe meglio evitare di giungere ad una situazione di dilemma amletico: scegliere se divorare la prima cosa che ci troviamo di fronte oppure resistere ad andare avanti non è piacevole. Inoltre la dieta della colazione di Virginia Raffaele ci porterà probabilmente ad iniziare con un sorriso soddisfatto la mattina. Il che di certo potrebbe aiutare nella nostra serenità.

Tutti pazzi per la dieta di Virginia Raffaele: un ottimo spunto per questa primavera ed estate

Tutto questo significa avere energia in corpo per tutta la giornata, ma anche una buona dose di proteine buone, utili peraltro ad evitare picchi glicemici. Insomma, tutti dovremmo selezionare con un esperto la tipologia di alimentazione da privilegiare in base alle proprie abitudini. Ma di certo consola sapere che anche per diventare personaggi dello spettacolo non dobbiamo necessariamente rinunciare a qualcosa. Certo viene da chiedersi se abbia assaggiato quelli che sono appena stati eletti i migliori biscotti del Mondo, anche perché nella classifica tra i primi 10 posti ci sono ben 3 biscotti italiani.

Se vogliamo portare un sorriso di serenità nella nostra vita, non tutto è fatto di cibo. Molte persone famosi dicono che il segreto risiede nell’evitare lo stress, che massacra la creatività e rischia di demolire la spensieratezza con cui guardiamo alla vita. Alcuni esercizi di respirazione possono aiutare in questo. Oppure possiamo seguire il consiglio dei giapponesi, che hanno scoperto che lo shinrin-yoku potrebbe risolvere molti nostri problemi. In questo caso, però, dobbiamo essere pronti ad andare a fare meditazione in mezzo alla natura.