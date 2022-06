Risale alla giornata di ieri l’ultima aggiunta alla lista delle opportunità lavorative in Ferrovie dello Stato. Le offerte riguardano più sedi su tutto il territorio italiano, in città come Torino, Milano, Firenze, Roma, Palermo e tantissime altre. Inoltre, per alcune di queste, esperienza pregressa e laurea non sono requisiti indispensabili, il che le rende davvero accessibili.

Partiamo dall’annuncio di lavoro per “Assistente lavori realizzazione opere civili”. In questa posizione Ferrovie dello Stato cerca candidati con diploma di istituto tecnico o laurea in ambiti specifici. Fra questi, architettura, ingegneria civile e ambientale e ingegneria edile. Gli stessi dovranno essere in possesso di conoscenze base della normativa in merito a Lavori Pubblici e Sicurezza. Seguono un’esperienza pregressa di almeno 2 anni, la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese. È richiesta, inoltre, piena disponibilità per trasferte sul territorio nazionale. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo indeterminato e inserite in Italferr S.p.A., società del Gruppo. Il termine ultimo per inviare candidature è il 26 giugno 2022.

Il giorno dopo scade l’annuncio dal titolo “Macchinista Italia Tper”, per il quale si ricercano diplomati senza esperienza da inserire in un percorso professionalizzante. Per rientrare nei requisiti richiesti, il candidato deve avere un’età fra i 18 e i 29 anni. Inoltre, deve avere residenza o domicilio nelle vicinanze della sede. Ferrovie dello Stato specifica che il voto del diploma potrebbe valere come requisito preferenziale. Il tipo di contratto lavorativo previsto è di apprendistato professionalizzante.

Ferrovie dello Stato cerca candidati con diploma o laurea da assumere per 18 profili lavorativi

È aperta solo a laureati magistrali in precisi ambiti l’opportunità di lavoro “Specialista Collaudi Statici”. Questi sono ingegneria civile, strutture e geotecnica. È gradito il possesso di Master e Dottorati in aree quali ingegneria strutturale e cantieristica. Requisiti indispensabili sono l’avere alle spalle almeno due anni di esperienza pregressa, la conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office. Inoltre, si richiede piena disponibilità a trasferte. È prevista assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Maggiori dettagli sulle offerte sopra presentate e sulle restanti 15 disponibili sono consultabili alla pagina dedicata di Ferrovie dello Stato. Ricordiamo che anche Poste Italiane riserva un’offerta di lavoro per diplomati davvero accessibile, con assunzione a tempo indeterminato. C’è tempo fino al 26 giugno per inviare domanda.

Lettura consigliata

Cerca candidati con diploma e senza esperienza da assumere a tempo indeterminato questa multinazionale italiana