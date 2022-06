Tra le erbe aromatiche, una delle più comuni e diffuse nella nostra cultura è la salvia. Di origine mediterranea, la salvia è una pianta perenne e sempreverde. Piuttosto rustica, è molto facile da coltivare. Resiste al gelo e sopporta bene anche i periodi più asciutti. Ama la totale esposizione al sole e cresce bene in qualsiasi tipo di terreno. Insomma, nell’orto o in vaso, è davvero difficile che possa crearci problemi. Le sue grandi foglie sono ricoperte da una leggerissima peluria. Sembrano quasi di velluto. Emanano un profumo molto fresco e intenso. Vale la pena avere della salvia fresca a portata di mano perché si presta per arricchire di gusto e profumo molte ricette. Ottima con arrosti e roastbeef, è insostituibile nel famoso condimento a base di burro fuso e salvia: buonissimo su gnocchi e tortelli.

Molti, poi, scelgono le foglie più grosse e, dopo averle impanate, le cucinano fritte. Sono uno sfizioso antipasto o un originale contorno da concedersi una volta ogni tanto. Infatti, fritte sono irresistibili, ma le foglie di questa erba aromatica possono diventare utilissime anche per sbrigare varie faccende domestiche. Il Lettore attento saprà bene che non si tratta di una novità. Più volte, infatti, sulla nostra testata abbiamo spiegato come risolvere comuni problemi domestici affidandosi ai rimedi naturali. Nelle prossime righe andremo a scoprire come le foglie di salvia ci possono tornare utili per le pulizie domestiche.

Fritte sono irresistibili, ma le foglie di questa profumata erba aromatica sono portentose per sgrassare il forno e pulire pavimenti

Andremo a preparare un detergente a base naturale. Ecco cosa ci occorre:

1 litro di acqua;

25 foglie di salvia;

10 gocce di olio essenziale di salvia;

15 gocce di olio essenziale di lavanda;

10 gocce di olio essenziale di rosmarino;

buccia di limone q.b.

Procedimento

Anzitutto, laviamo bene le foglie di salvia. Mettiamo, nel frattempo, sul fuoco un pentolino con l’acqua. Aggiungiamo quindi le foglie di salvia e la buccia di limone. Quando l’acqua inizia a scaldarsi (non a bollire), versiamo i vari oli essenziali. Attendiamo il bollore e facciamo bollire per 20 minuti circa. Dopodiché, spegniamo il fuoco e aspettiamo che la soluzione si raffreddi. Filtriamo e travasiamo il composto in un flacone con spray.

Ecco come utilizzare il detergente alla salvia

Come già accennato, questo detergente naturale è molto versatile. Ha azione detergente e disincrostante. Vediamo allora alcune indicazioni per utilizzarlo:

rimuovere le macchie di olio e di unto da fornelli, forno e cappa;

pulire rubinetti e sanitari del bagno;

pulire finestre e piano lavoro;

lavare i pavimenti (in questo caso, diluire 75 ml circa di prodotto in mezzo secchio di acqua).

Oltre a pulire alla perfezione quasi ogni tipo di superficie, il detergente alla salvia diffonde per casa un gradevolissimo profumo in grado anche di assorbire la puzza di fritto.

