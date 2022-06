Cerca candidati con diploma e senza esperienza da assumere a tempo indeterminato questa multinazionale italiana

Una grossa realtà italiana è alla ricerca di candidati neodiplomati e neolaureati, con o senza esperienza, da formare e assumere a tempo indeterminato. La formazione gratuita e i termini contrattuali sono i principali vantaggi di queste opportunità lavorative. Visti, inoltre, i pochi requisiti richiesti, si figura come un’offerta di lavoro accessibile a tantissimi.

Cosa serve per inviare candidatura

C’è tempo fino al 30 giugno per inviare domanda per l’annuncio di lavoro di CAME, azienda italiana specializzata nel settore dell’automazione e della sicurezza attiva. Le risorse selezionate saranno indirizzate verso un percorso formativo per diventare SAP Business Analyst. Responsabilità di questo ruolo sono l’individuazione e l’analisi dei bisogni dei dipartimenti aziendale, apportando, in funzione di ciò, modifiche al gestionale SAP.

Cosa serve per partecipare alle selezioni? CAME cerca candidati con diploma, conseguito da poco, in ambito informatico o ragioneria oppure neolaureati in discipline statistico-economiche. Seguono, poi, una buona conoscenza dell’inglese, di livello minimo B1 o B2, spiccate capacità di problem solving e analisi. Infine, è indispensabile il possesso di forti doti comunicative e l’attitudine a lavorare in team.

Dalle domande pervenute verranno selezionati 12 fra i migliori profili, che verranno chiamati a partecipare a una prova selettiva di un’intera giornata. Finita questa, sulla base delle potenzialità dimostrate, verranno scelti i 6 profili finali che prenderanno parte al percorso formativo “CAME Academy For Talent”.

Il corso partirà il giorno 11 luglio 2022 e si compone di 260 ore. 200 saranno tenute nelle prime 5 settimane e le restanti 60, poi, per approfondimenti e training nei mesi successivi.

Per scoprire tutti i dettagli sul ruolo e inviare candidatura, consultiamo la pagina dedicata all’annuncio. Le selezioni di CAME sono affidate a Randstad, multinazionale specializzata nella ricerca di risorse umane.

Sempre in ambito lavoro, poi, è di pochi giorni fa l’annuncio di Poste Italiane per “Operatori di sportello”. Anche in questo caso, si ricercano candidati con diploma, con o senza esperienza, da assumere a tempo indeterminato. Requisito importante è il voto conseguito, che deve essere minimo 70/100 o 42/60. La scadenza dell’opportunità lavorativa è fissata per le ore 23:59 del 25 giugno 2022.

