Più di 8.000 km di coste e tantissime isole avranno anche la possibilità di farci trovare qualche offerta degna di questo nome. È pur vero che le presenze turistiche sarebbero aumentate del 20% addirittura rispetto al 2019. Tantissimi turisti anche stranieri che tornano ad affollare bellissime mete che avevano adottato negli scorsi anni. Nonostante, infatti la sempre più agguerrita concorrenza degli altri Paesi del Mediterraneo, l’Italia, come si dice, ha sempre il suo perché. Cerchiamo allora di capire dove potremmo andare a trovare una casa o un appartamento in affitto, senza spendere un capitale. Ovviamente regioni dal turismo più popolare come potrebbero essere la Romagna e le Marche, potrebbero garantire qualche scelta in più.

Dove cercare in Italia degli appartamenti al mare senza spendere tanto

Purtroppo, cercare una sistemazione a Ferragosto, sappiamo bene che comporta un costo maggiore. Basta, infatti, fare un raffronto su quello che ci costerebbe lo stesso appartamento a giugno e a settembre per farci un’idea. Ecco, dunque, che forniamo i nominativi di alcune località della Romagna che potrebbero riservarci delle sorprese:

San Mauro Mare;

Igea Marina;

Gatteo a Mare;

Viserba, Viserbella e Torre Pedrera di Rimini.

Sono mete che possiedono tanti, anzi tantissimi appartamenti anche nell’entroterra, e magari anche qualche villetta, dai costi non proibitivi.

Ferragosto low cost e last minute nelle case al mare in offerta in Italia

Nell’epoca di Internet, della velocità di navigazione, dei siti che propongono viaggi e soggiorni, c’è una pratica che ancora può fare la differenza. Semplicissima, e molto usata dai giovani, è una specie di passaparola davvero efficace. Consiste nel contattare amici e familiari che stanno partendo, chiedendo loro di mandarci le fotografie delle case in affitto. Cosa davvero banale, ma che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, quando facciamo la classica passeggiata serale, o ci spostiamo da e per la spiaggia. Con il vantaggio, rispetto a Internet, di sapere esattamente la posizione dell’immobile e le sue caratteristiche almeno esterne.

Altre mete italiane molto belle ma non eccessivamente costose

Ferragosto low cost e last minute anche in altre località italiane, come potrebbero essere Vico del Gargano, Pineto in Abruzzo, il Cilento, il Molise con Termoli, il Veneto con Caorle e Rosolina Mare. Se, invece volessimo volgere lo sguardo al di là dell’Adriatico, segniamoci l’Albania e la Dalmazia. Luoghi in piena ascesa turistica, soprattutto straniera, dove la vita non costa ancora tantissimo, ma le strutture cominciano a essere davvero interessanti.

