Subire una multa per un’infrazione del Codice della Strada è un’esperienza tutt’altro che rara per i cittadini che guidano la loro auto. Le regole del Codice della Strada sono piuttosto rigide in materia di circolazione sia in auto che con qualsiasi altro veicolo autorizzato a circolare sulle strade italiane. Molto cambia dal punto di vista sanzionatorio in base alla gravità della violazione commessa. Infatti più è pesante l’infrazione, maggiori sono le conseguenze, anche economiche relative alla sanzione da pagare. Ma ci sono delle normative di salvaguardia che permettono ai contribuenti multati di spendere meno. E il riferimento non è soltanto al pagamento nei primi 5 giorni dalla notifica che dà diritto a pagare la sanzione in misura ridotta. Una novità potrebbe finire con il salvaguardare ancora di più i cittadini.

Prendere più multe per infrazioni Codice della Strada ma pagarne solo una

La riforma del Codice della Strada è un argomento su cui da tempo la politica si sta impegnando. Infatti non sono poche le norme che dovrebbero cambiare per quanto riguarda le regole da seguire durante la circolazione in auto. Per esempio, un emendamento che sta per essere discusso e probabilmente approvato, potenzialmente potrebbe salvaguardare il cittadino che è poco ligio a seguire le regole del Codice. Infatti non è raro trovare automobilisti che si rendono colpevoli di più infrazioni delle regole previste dal Codice della Strada. E capita spesso che un automobilista infranga sempre le stesse regole. Un caso tipico è l’automobilista che magari per via del fatto che passa sempre davanti lo stesso autovelox, venga più volte multato per il superamento dei limiti di velocità.

Più multe prese, ma molte archiviate con la novità del Codice

Può sembrare strano ma in effetti non lo è perché ci sono automobilisti che magari nello stesso giorno commettono più violazioni alla stessa regola prevista dal Codice della Strada. Nel caso in cui la violazione finisca dentro il perimetro della constatazione differita (quella della notifica al domicilio del trasgressore), come funzionano le multe per eccesso di velocità da autovelox, un contribuente multato più volte potrebbe finire col pagare solo una delle varie multe. In pratica chi viene colto ad infrangere il Codice per più volte nei 90 giorni che precedono la notifica della prima multa, potrebbe pagare solo la multa notificata. Le altre finirebbero con l’essere archiviate.

Minimo edittale e spese di notifica da pagare comunque

Resterebbero da pagare solo le spese di accertamento per ogni singola inflazione e per ogni singolo verbale. Una specie di salvaguardia per quei contribuenti che spesso commettono ripetute infrazioni del Codice della Strada. L’unico fattore discriminante è che devono esse violazioni per le quali ci siano i presupposti per il pagamento in misura ridotta. Prendere più multe per infrazioni ripetute costerà meno. A condizione che l’applicazione della sanzione pari al triplo del minimo edittale sia più favorevole al trasgressore e pagata entro 100 giorni dalla notifica.